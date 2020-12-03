https://ria.ru/20201203/privivka-1587558585.html
Почти 1,9 тыс жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса
Почти 1,9 тыс жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса
Почти 1,9 тысячи жителей привили от COVID-19 в Подмосковье, всего в регион поставили более 7 тысяч доз вакцины, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:34
2020-12-03T18:34
2020-12-03T18:34
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_0:66:1280:786_1400x0_80_0_0_5726c9773b2a84613e55f5a858d3df95.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Почти 1,9 тысячи жителей привили от COVID-19 в Подмосковье, всего в регион поставили более 7 тысяч доз вакцины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."Почти 1,9 тысячи жителей привили от коронавируса в Подмосковье, всего в регион поставили более 7 тысяч доз вакцины", - сказал собеседник агентства.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еженедельно в регион поступает до 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса. Как отметили в пресс-службе облправительства, в первую очередь прививаются медики и учителя, а в ближайшее время начнется массовая вакцинация жителей, ее сможет пройти любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Прививки российской вакциной "Спутник V" делаются бесплатно, по полису ОМС. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к середине декабря в Подмосковье будет развернуто более 90 пунктов вакцинации от коронавируса.В пресс-службе напомнили, что препарат вводят дважды – после первой дозы в течение 3 дней желательно отказаться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или сауну. Второй укол - спустя 3 недели. Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом, сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела. Вакцина вводится только при их отсутствии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/antitela-1587289469.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_72:0:1208:852_1400x0_80_0_0_ac7ebfe072b94fd63e97f7aaefe1a3bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости.
Почти 1,9 тысячи жителей привили от COVID-19 в Подмосковье
, всего в регион поставили более 7 тысяч доз вакцины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Почти 1,9 тысячи жителей привили от коронавируса в Подмосковье, всего в регион поставили более 7 тысяч доз вакцины", - сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
сообщил, что еженедельно в регион поступает до 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса.
Как отметили в пресс-службе облправительства, в первую очередь прививаются медики и учителя, а в ближайшее время начнется массовая вакцинация жителей, ее сможет пройти любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Прививки российской вакциной "Спутник V" делаются бесплатно, по полису ОМС.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к середине декабря в Подмосковье будет развернуто более 90 пунктов вакцинации от коронавируса.
"Вакцина новая, она прошла успешное апробирование. Сейчас это - единственный способ победить коронавирус. Мы видим, что те, кто сделал прививку, переносят болезнь спокойнее. Можно надеяться, что с нового года смогут прививаться и жители 60+. Московская область получит достаточное количество препаратов для массовой вакцинации", - сказал Воробьев.
В пресс-службе напомнили, что препарат вводят дважды – после первой дозы в течение 3 дней желательно отказаться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или сауну. Второй укол - спустя 3 недели. Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом, сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела. Вакцина вводится только при их отсутствии.