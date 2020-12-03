https://ria.ru/20201203/privivka-1587558585.html

Почти 1,9 тыс жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса

Почти 1,9 тыс жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса

Почти 1,9 тысячи жителей привили от COVID-19 в Подмосковье, всего в регион поставили более 7 тысяч доз вакцины, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:34

2020-12-03T18:34

2020-12-03T18:34

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Почти 1,9 тысячи жителей привили от COVID-19 в Подмосковье, всего в регион поставили более 7 тысяч доз вакцины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."Почти 1,9 тысячи жителей привили от коронавируса в Подмосковье, всего в регион поставили более 7 тысяч доз вакцины", - сказал собеседник агентства.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еженедельно в регион поступает до 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса. Как отметили в пресс-службе облправительства, в первую очередь прививаются медики и учителя, а в ближайшее время начнется массовая вакцинация жителей, ее сможет пройти любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Прививки российской вакциной "Спутник V" делаются бесплатно, по полису ОМС. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к середине декабря в Подмосковье будет развернуто более 90 пунктов вакцинации от коронавируса.В пресс-службе напомнили, что препарат вводят дважды – после первой дозы в течение 3 дней желательно отказаться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или сауну. Второй укол - спустя 3 недели. Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом, сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела. Вакцина вводится только при их отсутствии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/antitela-1587289469.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)