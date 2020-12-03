https://ria.ru/20201203/pravitelstvo-1587511080.html

Правительство поддержало проект о финансировании митингов из-за рубежа

Правительство поддержало проект о финансировании митингов из-за рубежа

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете финансировать митинги и пикеты из-за рубежа, а также анонимно, следует из отзыва кабмина, размещенного в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:40

2020-12-03T14:40

2020-12-03T14:40

россия

дмитрий вяткин

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о запрете финансировать митинги и пикеты из-за рубежа, а также анонимно, следует из отзыва кабмина, размещенного в четверг в электронной базе нижней палаты парламента.Депутат от ЕР Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно. Изменения вносятся в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Для обеспечения "прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия" законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.В частности, депутат предлагает запретить получать средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан РФ младше 16 лет и "анонимных жертвователей"."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в отзыве на проект.

https://ria.ru/20201203/gosduma-1587480738.html

https://ria.ru/20201203/inoagenty-1587479191.html

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россия, дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, общество