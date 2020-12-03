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Правительство поддержало проект об информации с оправданием экстремизма
Правительство поддержало проект об информации с оправданием экстремизма
Правительство поддержало законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма, но предлагает распространить его действие и на ресурсы,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:16
2020-12-03T14:27
россия
госдума рф
общество
правительство рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма, но предлагает распространить его действие и на ресурсы, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма, следует из отзыва кабмина, размещенного в базе данных Госдумы.Ранее члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма. Изменения предлагается внести в статью 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности, по решению генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности."Направленность законопроекта отвечает задачам обеспечения информационной безопасности и защиты прав личности и общества в информационной сфере. Вместе с тем считаем необходимым распространить предлагаемые меры также на интернет-ресурсы, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - говорится в документе.
https://ria.ru/20200709/1574111738.html
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60
россия, госдума рф, общество, правительство рф

Правительство поддержало проект об информации с оправданием экстремизма

14:16 03.12.2020 (обновлено: 14:27 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма, но предлагает распространить его действие и на ресурсы, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма, следует из отзыва кабмина, размещенного в базе данных Госдумы.
Ранее члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма. Изменения предлагается внести в статью 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 13:48
В Госдуму внесли проект о блокировке информации с оправданием терроризма
Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности, по решению генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.
"Направленность законопроекта отвечает задачам обеспечения информационной безопасности и защиты прав личности и общества в информационной сфере. Вместе с тем считаем необходимым распространить предлагаемые меры также на интернет-ресурсы, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - говорится в документе.
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