Правительство поддержало проект об информации с оправданием экстремизма
14:16 03.12.2020 (обновлено: 14:27 03.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма, но предлагает распространить его действие и на ресурсы, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма, следует из отзыва кабмина, размещенного в базе данных Госдумы.
Ранее члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма. Изменения предлагается внести в статью 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности, по решению генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.
"Направленность законопроекта отвечает задачам обеспечения информационной безопасности и защиты прав личности и общества в информационной сфере. Вместе с тем считаем необходимым распространить предлагаемые меры также на интернет-ресурсы, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - говорится в документе.