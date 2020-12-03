https://ria.ru/20201203/pravitelstvo-1587506027.html

Правительство поддержало проект об информации с оправданием экстремизма

Правительство поддержало проект об информации с оправданием экстремизма

Правительство поддержало законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма, но предлагает распространить его действие и на ресурсы,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:16

2020-12-03T14:16

2020-12-03T14:27

россия

госдума рф

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правительство рф

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма, но предлагает распространить его действие и на ресурсы, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма, следует из отзыва кабмина, размещенного в базе данных Госдумы.Ранее члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма. Изменения предлагается внести в статью 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности, по решению генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности."Направленность законопроекта отвечает задачам обеспечения информационной безопасности и защиты прав личности и общества в информационной сфере. Вместе с тем считаем необходимым распространить предлагаемые меры также на интернет-ресурсы, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - говорится в документе.

https://ria.ru/20200709/1574111738.html

https://ria.ru/20201123/opravdanie-1585910095.html

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россия, госдума рф, общество, правительство рф