https://ria.ru/20201203/pozhelaniya-1587462995.html

У Деда Мороза в этом году просят здоровья и окончания пандемии

У Деда Мороза в этом году просят здоровья и окончания пандемии

Здоровья и скорейшего окончания пандемии просят в письмах Деду Морозу в этом году, сообщила РИА Новости руководитель почтового отделения вотчины волшебника в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:40

2020-12-03T10:40

2020-12-03T10:40

дед мороз

великий устюг

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Здоровья и скорейшего окончания пандемии просят в письмах Деду Морозу в этом году, сообщила РИА Новости руководитель почтового отделения вотчины волшебника в Великом Устюге Наталья Медведкова."Сейчас все чаще стали писать, чтобы Дед Мороз не болел, стало больше пожеланий здоровья всем и чтобы пандемия закончилась", - рассказала Медведкова.По ее словам, на 1 декабря почта Деда Мороза получила более 3,8 миллиона писем. "Сейчас мы получаем от 900 до 3 тысяч писем в день, обычно основной поток идёт ближе к концу декабря", - сказала собеседница агентства. На почте Деда Мороза замечают, что в этом году практически в два раза выросло число заказных писем, люди хотят точно знать, что их послание дошло.Взрослые, по наблюдению почтовой службы Деда Мороза, примерно в пропорции 50 на 50 пишут о материальных и нематериальных желаниях. Из желаемых благ, добавляет руководитель почты, традиционно просят квартиры, машины и уже чуть меньше путешествия.

https://ria.ru/20201201/podmoskove-1587241343.html

https://ria.ru/20201130/rezidentsiya-1586898168.html

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, великий устюг, общество