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У Деда Мороза в этом году просят здоровья и окончания пандемии
У Деда Мороза в этом году просят здоровья и окончания пандемии
Здоровья и скорейшего окончания пандемии просят в письмах Деду Морозу в этом году, сообщила РИА Новости руководитель почтового отделения вотчины волшебника в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:40
2020-12-03T10:40
дед мороз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Здоровья и скорейшего окончания пандемии просят в письмах Деду Морозу в этом году, сообщила РИА Новости руководитель почтового отделения вотчины волшебника в Великом Устюге Наталья Медведкова."Сейчас все чаще стали писать, чтобы Дед Мороз не болел, стало больше пожеланий здоровья всем и чтобы пандемия закончилась", - рассказала Медведкова.По ее словам, на 1 декабря почта Деда Мороза получила более 3,8 миллиона писем. "Сейчас мы получаем от 900 до 3 тысяч писем в день, обычно основной поток идёт ближе к концу декабря", - сказала собеседница агентства. На почте Деда Мороза замечают, что в этом году практически в два раза выросло число заказных писем, люди хотят точно знать, что их послание дошло.Взрослые, по наблюдению почтовой службы Деда Мороза, примерно в пропорции 50 на 50 пишут о материальных и нематериальных желаниях. Из желаемых благ, добавляет руководитель почты, традиционно просят квартиры, машины и уже чуть меньше путешествия.
https://ria.ru/20201201/podmoskove-1587241343.html
https://ria.ru/20201130/rezidentsiya-1586898168.html
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дед мороз, великий устюг, общество

У Деда Мороза в этом году просят здоровья и окончания пандемии

10:40 03.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиВотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами
Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Здоровья и скорейшего окончания пандемии просят в письмах Деду Морозу в этом году, сообщила РИА Новости руководитель почтового отделения вотчины волшебника в Великом Устюге Наталья Медведкова.
"Сейчас все чаще стали писать, чтобы Дед Мороз не болел, стало больше пожеланий здоровья всем и чтобы пандемия закончилась", - рассказала Медведкова.
Девочка опускает письмо для Деда Мороза в почтовый ящик - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 20:49Новости Подмосковья
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По ее словам, на 1 декабря почта Деда Мороза получила более 3,8 миллиона писем. "Сейчас мы получаем от 900 до 3 тысяч писем в день, обычно основной поток идёт ближе к концу декабря", - сказала собеседница агентства. На почте Деда Мороза замечают, что в этом году практически в два раза выросло число заказных писем, люди хотят точно знать, что их послание дошло.
"Чаще всего просят телефоны, конструкторы LEGO и куклы LOL, также популярна крупная техника: синтезаторы, велосипеды, гироскутеры, недавно к желаемым подаркам прибавились пижамы кигуруми и акула из IKEA", - сказала Медведкова.
Взрослые, по наблюдению почтовой службы Деда Мороза, примерно в пропорции 50 на 50 пишут о материальных и нематериальных желаниях. Из желаемых благ, добавляет руководитель почты, традиционно просят квартиры, машины и уже чуть меньше путешествия.
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Дед МорозВеликий УстюгОбщество
 
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