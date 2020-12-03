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Названа предварительная причина пожара в Московском онкоцентре
Названа предварительная причина пожара в Московском онкоцентре
Причиной пожара в одном из корпусов Московского международного онкологического центра, по предварительным данным, стали сварочные работы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:12
2020-12-03T10:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Причиной пожара в одном из корпусов Московского международного онкологического центра, по предварительным данным, стали сварочные работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.В четверг рано утром загорелось административное здание на улице Дурова, пожар был потушен на площади 100 квадратных метров. Как сообщало МЧС, погибли два человека. По данному факту следственными органами ГСУСК РФ по Москве организована доследственная проверка. Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что пожар произошел на третьем этаже находящегося на реконструкции корпуса Московского международного онкологического центра, больных внутри не было."Предварительно - сварочные работы", - сказал собеседник агентства, добавив, что очаг возгорания "раздуло" ветром.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Названа предварительная причина пожара в Московском онкоцентре

10:12 03.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Причиной пожара в одном из корпусов Московского международного онкологического центра, по предварительным данным, стали сварочные работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
В четверг рано утром загорелось административное здание на улице Дурова, пожар был потушен на площади 100 квадратных метров. Как сообщало МЧС, погибли два человека. По данному факту следственными органами ГСУСК РФ по Москве организована доследственная проверка. Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что пожар произошел на третьем этаже находящегося на реконструкции корпуса Московского международного онкологического центра, больных внутри не было.
"Предварительно - сварочные работы", - сказал собеседник агентства, добавив, что очаг возгорания "раздуло" ветром.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 11:43
При пожаре в частном доме в Оренбургской области погибли трое детей
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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