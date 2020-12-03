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В Москве потушили пожар в корпусе Московского онкоцентра
В Москве потушили пожар в корпусе Московского онкоцентра
Пожар в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы потушили на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по столице. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:24
2020-12-03T06:24
2020-12-03T06:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожар в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы потушили на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по столице.Ранее пресс-служба МЧС по столице сообщила о пожаре в административном здании по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5. Отмечалось, что в ходе тушения пожара были спасены 23 человека (рабочие), одному потребовалась помощь медиков, один человек погиб."Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что в здании горели строительные конструкции и бытовки.Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что пожар ликвидирован на третьем этаже одного из корпусов Московского международного онкологического центра, корпус находится на реконструкции, больных внутри не было.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Пожар в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы
потушили на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по столице.
Ранее пресс-служба МЧС по столице сообщила о пожаре в административном здании по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5. Отмечалось, что в ходе тушения пожара были спасены 23 человека (рабочие), одному потребовалась помощь медиков, один человек погиб.
"Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в здании горели строительные конструкции и бытовки.
Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что пожар ликвидирован на третьем этаже одного из корпусов Московского международного онкологического центра, корпус находится на реконструкции, больных внутри не было.