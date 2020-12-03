https://ria.ru/20201203/pozhar-1587444189.html

В Москве потушили пожар в корпусе Московского онкоцентра

В Москве потушили пожар в корпусе Московского онкоцентра

Пожар в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы потушили на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по столице. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T06:24

2020-12-03T06:24

2020-12-03T06:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожар в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы потушили на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по столице.Ранее пресс-служба МЧС по столице сообщила о пожаре в административном здании по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5. Отмечалось, что в ходе тушения пожара были спасены 23 человека (рабочие), одному потребовалась помощь медиков, один человек погиб."Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что в здании горели строительные конструкции и бытовки.Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что пожар ликвидирован на третьем этаже одного из корпусов Московского международного онкологического центра, корпус находится на реконструкции, больных внутри не было.

https://ria.ru/20201202/pozhar-1587431183.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия