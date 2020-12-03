https://ria.ru/20201203/pozhar-1587443883.html
Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию здании в Москве
Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию здании в Москве
Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС по столице. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:14
2020-12-03T06:14
2020-12-03T06:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1400x0_80_0_0_3188f42b4551185a1209b7abe12e3ea5.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС по столице.Ранее пресс-служба МЧС по столице сообщила о пожаре в административном здании по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5.Отмечается, что в момент пожара в здании был рабочий персонал."В ходе тушения пожара были спасены 23 человека (рабочие), одному потребовалась помощь медиков. К сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201202/zamykanie-1587420995.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1400x0_80_0_0_4d9adb7ee2793a90cc07c636a55a84ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия