https://ria.ru/20201203/pozhar-1587443883.html

Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию здании в Москве

Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию здании в Москве

Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС по столице. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T06:14

2020-12-03T06:14

2020-12-03T06:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС по столице.Ранее пресс-служба МЧС по столице сообщила о пожаре в административном здании по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5.Отмечается, что в момент пожара в здании был рабочий персонал."В ходе тушения пожара были спасены 23 человека (рабочие), одному потребовалась помощь медиков. К сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201202/zamykanie-1587420995.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия