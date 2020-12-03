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Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию здании в Москве
Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию здании в Москве
Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС по столице. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:14
2020-12-03T06:14
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС по столице.Ранее пресс-служба МЧС по столице сообщила о пожаре в административном здании по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5.Отмечается, что в момент пожара в здании был рабочий персонал."В ходе тушения пожара были спасены 23 человека (рабочие), одному потребовалась помощь медиков. К сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию здании в Москве

06:14 03.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Один человек погиб в пожаре в закрытом на реконструкцию административном здании в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС по столице.
Ранее пресс-служба МЧС по столице сообщила о пожаре в административном здании по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5.
Отмечается, что в момент пожара в здании был рабочий персонал.
"В ходе тушения пожара были спасены 23 человека (рабочие), одному потребовалась помощь медиков. К сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.
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