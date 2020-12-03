https://ria.ru/20201203/podmoskove-1587511684.html

Линейку производства сыров для детей запустили в Подмосковье

Линейку производства сыров для детей запустили в Подмосковье

Подмосковная сыроварня "Cыр & Beer" из городского округа Королев запустила новую линейку сыров для детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:42

2020-12-03T14:42

2020-12-03T14:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Подмосковная сыроварня "Cыр & Beer" из городского округа Королев запустила новую линейку сыров для детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Сыроварня "Cыр & Beer" работает с 2010 года и перерабатывает 1,5 тысячи литров молока в сутки. Объем производства сыроварни составляет 130 килограммов сыра и 200 килограммов кисломолочной продукции в сутки.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)