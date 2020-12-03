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Линейку производства сыров для детей запустили в Подмосковье
Линейку производства сыров для детей запустили в Подмосковье
Подмосковная сыроварня "Cыр & Beer" из городского округа Королев запустила новую линейку сыров для детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:42
2020-12-03T14:42
2020-12-03T14:42
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Подмосковная сыроварня "Cыр & Beer" из городского округа Королев запустила новую линейку сыров для детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Сыроварня "Cыр & Beer" работает с 2010 года и перерабатывает 1,5 тысячи литров молока в сутки. Объем производства сыроварни составляет 130 килограммов сыра и 200 килограммов кисломолочной продукции в сутки.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Подмосковная сыроварня "Cыр & Beer" из городского округа Королев запустила новую линейку сыров для детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"В новинку входит четыре вида сырных конфет: "Горгонзола" с грушей, "Камамбер" с мёдом, сыр "Пещерный" с орехом и "Марс" с цитрусом. Также десерт - сочетание бельгийского шоколада и бисквита, а в середине изюминка - сырная конфета с белым шоколадом и орехами", – приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.
Сыроварня "Cыр & Beer" работает с 2010 года и перерабатывает 1,5 тысячи литров молока в сутки. Объем производства сыроварни составляет 130 килограммов сыра и 200 килограммов кисломолочной продукции в сутки.