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Шоубиз
https://ria.ru/20201203/pastor-1587394952.html
Пастор стал рок-звездой после яростной проповеди об изгнании ковида
Пастор стал рок-звездой после яростной проповеди об изгнании ковида
Музыкант Андре Антунес из Португалии был настолько впечатлен выступлением американского пастора Кеннета Коупленда, который с яростью "изгонял коронавирус", что... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T00:35
2020-12-03T00:35
коронавирус covid-19
шоубиз
музыка
звезды
сша
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Музыкант Андре Антунес из Португалии был настолько впечатлен выступлением американского пастора Кеннета Коупленда, который с яростью "изгонял коронавирус", что решил сопроводить его соло на гитаре в стиле heavy metal.Под крики телепроповедника, призывающего "COVID-19 убираться с территории США", он записал видео и выложил его на свой YouTube-канал."Дуэт" пастора и музыканта получился мощным. Ролик уже набрал 400 тысяч просмотров и больше 26 тысяч отметок "нравится". В комментариях пользователи похвалили Андре Антунеса за чувство юмора и за то, как точно он подобрал риффы под речь Коупленда."Я ведь тоже пастор. Должен сказать, я бы заплатил почти любую цену, чтобы нанять вас. Мои проповеди сразу стали бы раза в три эффективнее", — написал один из пользователей; "Я бы добавил этот трек в свой плейлист. Гениально", — считает другой.В описании под видео "металлист" то ли в шутку, то ли всерьез написал, что "альбом с полными версиями будет доступен совсем скоро".
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коронавирус covid-19, музыка, звезды, сша

Пастор стал рок-звездой после яростной проповеди об изгнании ковида

00:35 03.12.2020
 
© @Andre Antunes/YouTubeКадр из видео Andre Antunes
Кадр из видео Andre Antunes - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© @Andre Antunes/YouTube
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Музыкант Андре Антунес из Португалии был настолько впечатлен выступлением американского пастора Кеннета Коупленда, который с яростью "изгонял коронавирус", что решил сопроводить его соло на гитаре в стиле heavy metal.
Под крики телепроповедника, призывающего "COVID-19 убираться с территории США", он записал видео и выложил его на свой YouTube-канал.
"Дуэт" пастора и музыканта получился мощным. Ролик уже набрал 400 тысяч просмотров и больше 26 тысяч отметок "нравится". В комментариях пользователи похвалили Андре Антунеса за чувство юмора и за то, как точно он подобрал риффы под речь Коупленда.
"Я ведь тоже пастор. Должен сказать, я бы заплатил почти любую цену, чтобы нанять вас. Мои проповеди сразу стали бы раза в три эффективнее", — написал один из пользователей; "Я бы добавил этот трек в свой плейлист. Гениально", — считает другой.
В описании под видео "металлист" то ли в шутку, то ли всерьез написал, что "альбом с полными версиями будет доступен совсем скоро".
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