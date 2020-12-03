https://ria.ru/20201203/pastor-1587394952.html

Пастор стал рок-звездой после яростной проповеди об изгнании ковида

Пастор стал рок-звездой после яростной проповеди об изгнании ковида

Музыкант Андре Антунес из Португалии был настолько впечатлен выступлением американского пастора Кеннета Коупленда, который с яростью "изгонял коронавирус", что... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T00:35

2020-12-03T00:35

2020-12-03T00:35

коронавирус covid-19

шоубиз

музыка

звезды

сша

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Музыкант Андре Антунес из Португалии был настолько впечатлен выступлением американского пастора Кеннета Коупленда, который с яростью "изгонял коронавирус", что решил сопроводить его соло на гитаре в стиле heavy metal.Под крики телепроповедника, призывающего "COVID-19 убираться с территории США", он записал видео и выложил его на свой YouTube-канал."Дуэт" пастора и музыканта получился мощным. Ролик уже набрал 400 тысяч просмотров и больше 26 тысяч отметок "нравится". В комментариях пользователи похвалили Андре Антунеса за чувство юмора и за то, как точно он подобрал риффы под речь Коупленда."Я ведь тоже пастор. Должен сказать, я бы заплатил почти любую цену, чтобы нанять вас. Мои проповеди сразу стали бы раза в три эффективнее", — написал один из пользователей; "Я бы добавил этот трек в свой плейлист. Гениально", — считает другой.В описании под видео "металлист" то ли в шутку, то ли всерьез написал, что "альбом с полными версиями будет доступен совсем скоро".

https://ria.ru/20201127/chris-evans-1586508483.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, музыка, звезды, сша