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Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу
Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу
Пятьдесят три палестинца пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Сальфит на Западном берегу реки Иордан, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:04
2020-12-03T16:04
западный берег реки иордан
фатх
палестина
в мире
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ГАЗА, 3 дек - РИА Новости. Пятьдесят три палестинца пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Сальфит на Западном берегу реки Иордан, сообщил РИА Новости представитель Красного полумесяца Мамун Аббаси."Тридцать два палестинца получили ранения резиновыми пулями и 23 надышались слезоточивым газом в столкновениях с израильскими военнослужащими в Сальфит на Западном берегу. Всем пострадавшим была оказана помощь на месте", - заявил Аббаси.Среди пострадавших были высокопоставленные представители палестинского движения ФАТХ, сообщил РИА Новости официальный представитель движения Монир аж-Жагуб."Ряд лидеров движения ФАТХ на Западном берегу, в том числе заместитель главы ФАТХ Махмуд аль-Алюль, были ранены резиновыми пулями и надышались слезоточивым газом в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Сальфит", - сказал аж-Жагуб.
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западный берег реки иордан, фатх, палестина, в мире

Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу

16:04 03.12.2020
 
© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
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ГАЗА, 3 дек - РИА Новости. Пятьдесят три палестинца пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Сальфит на Западном берегу реки Иордан, сообщил РИА Новости представитель Красного полумесяца Мамун Аббаси.
"Тридцать два палестинца получили ранения резиновыми пулями и 23 надышались слезоточивым газом в столкновениях с израильскими военнослужащими в Сальфит на Западном берегу. Всем пострадавшим была оказана помощь на месте", - заявил Аббаси.
Среди пострадавших были высокопоставленные представители палестинского движения ФАТХ, сообщил РИА Новости официальный представитель движения Монир аж-Жагуб.
"Ряд лидеров движения ФАТХ на Западном берегу, в том числе заместитель главы ФАТХ Махмуд аль-Алюль, были ранены резиновыми пулями и надышались слезоточивым газом в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Сальфит", - сказал аж-Жагуб.
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