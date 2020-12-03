Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/otstavka-1587524923.html
Зюганов считает, что решение об отставке Чубайса запоздало на 20 лет
Зюганов считает, что решение об отставке Чубайса запоздало на 20 лет
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что решение об отставке Анатолия Чубайса, покидающего "Роснано", запоздало на 20 лет. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:43
2020-12-03T17:32
россия
госдума рф
роснано
геннадий зюганов
анатолий чубайс
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155531/64/1555316479_0:120:3214:1928_1400x0_80_0_0_e5706483e73dc8f1b3559e07f80d599d.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что решение об отставке Анатолия Чубайса, покидающего "Роснано", запоздало на 20 лет.Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Чубайса."Мне кажется, с этим решением президент в общем опоздал на 20 лет. Оно должно было быть принято ранее, и принято на основе документов, которые лежат в Государственной думе", - заявил РИА Новости Зюганов.Политик напомнил, что когда весной 1999 года в Думе был объявлен импичмент президенту Борису Ельцину, вместе с ним к ответственности пытались привлечь Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, в том числе за "преступную приватизацию". По словам политика, Госдуме тогда не хватило 15 или 16 голосов для принятия такого решения.Лидер компартии также добавил, что КПРФ настаивала на доведении того расследования до конца, но этого не произошло.Также политик недоволен итогами работы Чубайса в "Роснано"."С другой стороны, сидит он (в Роснано) сколько там? У вас какой телефон, наверно американский или китайский? Чего он за 20 лет не сделал телефона приличного? Что за нанотехнологии? За 20 лет советская страна после Гражданской войны создала целые отрасли!" - заявил он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают деятельность Чубайса во главе "Роснано", сказал, что это важная компания для экономики страны. Он также отметил, что в "Роснано", как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции "выстреливают", также "образуются определенные долги", но много и важных достижений.Чубайс, один из самых известных российских реформаторов, по его собственному признанию, стал самой непопулярной политической фигурой. В 1990-е годы он реализовывал идею так называемой "ваучерной" приватизации, за счет чего в России появился класс частных собственников, но большинство простых граждан чувствовали себя обманутым. Позднее политик признал, что в 90-е годы миллионы россиян переживали "тяжелейший период", что у него высокий отрицательный рейтинг, чем некоторые пользуются в политических целях.Чубайс также говорил, что не хотел бы быть на месте "виновного", но смирился с тем, что "попал куда-то... в район Бабы-Яги и Кощея Бессмертного".Осенью 2008 года Чубайс стал генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий – и снова занялся реформами. В компании отмечают, что за время руководства Чубайса "Роснано" стало лидером российской возобновляемой энергетики. При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента. Сам Чубайс в четверг на своем последнем публичном выступлении в качестве главы "Роснано" заявил, что считает свою миссию выполненной, и ему не стыдно за годы своей работы в компании, хотя, "конечно, что-то не получалось".
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/chubays-1587514110.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/chubays-1587494573.html
https://ria.ru/20201203/chubays-1587492616.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155531/64/1555316479_242:0:2973:2048_1400x0_80_0_0_d04ee0a1efb70938e6dc52725c482d49.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, роснано, геннадий зюганов, анатолий чубайс, политика

Зюганов считает, что решение об отставке Чубайса запоздало на 20 лет

15:43 03.12.2020 (обновлено: 17:32 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что решение об отставке Анатолия Чубайса, покидающего "Роснано", запоздало на 20 лет.
Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Чубайса.
"Мне кажется, с этим решением президент в общем опоздал на 20 лет. Оно должно было быть принято ранее, и принято на основе документов, которые лежат в Государственной думе", - заявил РИА Новости Зюганов.
Политик напомнил, что когда весной 1999 года в Думе был объявлен импичмент президенту Борису Ельцину, вместе с ним к ответственности пытались привлечь Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, в том числе за "преступную приватизацию". По словам политика, Госдуме тогда не хватило 15 или 16 голосов для принятия такого решения.
Председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс выступает на VI форуме Vestifinance - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 14:52Сказано в эфире
Эксперт: не верю, что Чубайс пойдет на пенсию
Лидер компартии также добавил, что КПРФ настаивала на доведении того расследования до конца, но этого не произошло.
Также политик недоволен итогами работы Чубайса в "Роснано".
"С другой стороны, сидит он (в Роснано) сколько там? У вас какой телефон, наверно американский или китайский? Чего он за 20 лет не сделал телефона приличного? Что за нанотехнологии? За 20 лет советская страна после Гражданской войны создала целые отрасли!" - заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают деятельность Чубайса во главе "Роснано", сказал, что это важная компания для экономики страны. Он также отметил, что в "Роснано", как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции "выстреливают", также "образуются определенные долги", но много и важных достижений.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 13:23
В Кремле назвали "естественным процессом" отставку Чубайса
Чубайс, один из самых известных российских реформаторов, по его собственному признанию, стал самой непопулярной политической фигурой. В 1990-е годы он реализовывал идею так называемой "ваучерной" приватизации, за счет чего в России появился класс частных собственников, но большинство простых граждан чувствовали себя обманутым. Позднее политик признал, что в 90-е годы миллионы россиян переживали "тяжелейший период", что у него высокий отрицательный рейтинг, чем некоторые пользуются в политических целях.
Чубайс также говорил, что не хотел бы быть на месте "виновного", но смирился с тем, что "попал куда-то... в район Бабы-Яги и Кощея Бессмертного".
Осенью 2008 года Чубайс стал генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий – и снова занялся реформами. В компании отмечают, что за время руководства Чубайса "Роснано" стало лидером российской возобновляемой энергетики. При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента. Сам Чубайс в четверг на своем последнем публичном выступлении в качестве главы "Роснано" заявил, что считает свою миссию выполненной, и ему не стыдно за годы своей работы в компании, хотя, "конечно, что-то не получалось".
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 13:15
Биография Анатолия Чубайса
 
РоссияГосдума РФРоснаноГеннадий ЗюгановАнатолий ЧубайсПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния