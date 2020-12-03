https://ria.ru/20201203/otstavka-1587524923.html

Зюганов считает, что решение об отставке Чубайса запоздало на 20 лет

Зюганов считает, что решение об отставке Чубайса запоздало на 20 лет

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что решение об отставке Анатолия Чубайса, покидающего "Роснано", запоздало на 20 лет. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:43

2020-12-03T15:43

2020-12-03T17:32

россия

госдума рф

роснано

геннадий зюганов

анатолий чубайс

политика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что решение об отставке Анатолия Чубайса, покидающего "Роснано", запоздало на 20 лет.Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Чубайса."Мне кажется, с этим решением президент в общем опоздал на 20 лет. Оно должно было быть принято ранее, и принято на основе документов, которые лежат в Государственной думе", - заявил РИА Новости Зюганов.Политик напомнил, что когда весной 1999 года в Думе был объявлен импичмент президенту Борису Ельцину, вместе с ним к ответственности пытались привлечь Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, в том числе за "преступную приватизацию". По словам политика, Госдуме тогда не хватило 15 или 16 голосов для принятия такого решения.Лидер компартии также добавил, что КПРФ настаивала на доведении того расследования до конца, но этого не произошло.Также политик недоволен итогами работы Чубайса в "Роснано"."С другой стороны, сидит он (в Роснано) сколько там? У вас какой телефон, наверно американский или китайский? Чего он за 20 лет не сделал телефона приличного? Что за нанотехнологии? За 20 лет советская страна после Гражданской войны создала целые отрасли!" - заявил он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают деятельность Чубайса во главе "Роснано", сказал, что это важная компания для экономики страны. Он также отметил, что в "Роснано", как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции "выстреливают", также "образуются определенные долги", но много и важных достижений.Чубайс, один из самых известных российских реформаторов, по его собственному признанию, стал самой непопулярной политической фигурой. В 1990-е годы он реализовывал идею так называемой "ваучерной" приватизации, за счет чего в России появился класс частных собственников, но большинство простых граждан чувствовали себя обманутым. Позднее политик признал, что в 90-е годы миллионы россиян переживали "тяжелейший период", что у него высокий отрицательный рейтинг, чем некоторые пользуются в политических целях.Чубайс также говорил, что не хотел бы быть на месте "виновного", но смирился с тем, что "попал куда-то... в район Бабы-Яги и Кощея Бессмертного".Осенью 2008 года Чубайс стал генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий – и снова занялся реформами. В компании отмечают, что за время руководства Чубайса "Роснано" стало лидером российской возобновляемой энергетики. При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента. Сам Чубайс в четверг на своем последнем публичном выступлении в качестве главы "Роснано" заявил, что считает свою миссию выполненной, и ему не стыдно за годы своей работы в компании, хотя, "конечно, что-то не получалось".

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/chubays-1587514110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/chubays-1587494573.html

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