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В Москве повысили температуру отопления из-за похолодания
В Москве повысили температуру отопления из-за похолодания
Городские службы повысили температуру в системе отопления Москвы из-за похолодания, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:28
2020-12-03T12:28
2020-12-03T12:28
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Городские службы повысили температуру в системе отопления Москвы из-за похолодания, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, она была увеличена и сейчас составляет в магистральных сетях 103-105 градусов", - рассказал Бирюков.Он пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха."При среднесуточной температуре 0 градусов температура теплоносителя составляет 85-87 градусов, при понижении до минус 2 - увеличивается до 90-92 градусов. При отрицательных температурах воздуха теплоноситель максимально можно нагревать до 130 градусов", - отметил заммэра.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее на основании краткосрочного прогноза погоды."Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - рассказал Бирюков.
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Городские службы повысили температуру в системе отопления Москвы
из-за похолодания, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков
.
"В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, она была увеличена и сейчас составляет в магистральных сетях 103-105 градусов", - рассказал Бирюков.
Он пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"При среднесуточной температуре 0 градусов температура теплоносителя составляет 85-87 градусов, при понижении до минус 2 - увеличивается до 90-92 градусов. При отрицательных температурах воздуха теплоноситель максимально можно нагревать до 130 градусов", - отметил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.
"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - рассказал Бирюков.