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РВИО: российским поисковикам на дают искать останки солдат на Украине
РВИО: российским поисковикам на дают искать останки солдат на Украине
Приход к власти на Украине в 2014 году националистически настроенных политиков сделал работу российских поисковиков на территории этой страны, где в годы... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T03:20
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Приход к власти на Украине в 2014 году националистически настроенных политиков сделал работу российских поисковиков на территории этой страны, где в годы Великой Отечественной войны погибло 3,5 миллиона советских солдат, невозможной, и эта негативная тенденция продолжается до сих пор, заявил в четверг РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.По данным Российского поискового движения, в 2020 году на территории РФ были найдены останки 17,4 тысячи советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.Историк посетовал на то, что сегодняшние власти в Киеве не только не заботятся о памяти своих соотечественников, погибших в борьбе с нацистами, но и героизируют их пособников из ОУН-УПА*. По его словам, до "евромайдана" у российских поисковых организаций были хорошие связи не только с украинскими коллегами, но и с поисковиками из стран Балтии.К другим актуальным проблемам поискового движения эксперт отнес пандемию, которая сделала практически невозможными международные экспедиции, а также естественные обстоятельства – с годами документы становятся нечитаемыми.Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Приход к власти на Украине
в 2014 году националистически настроенных политиков сделал работу российских поисковиков на территории этой страны, где в годы Великой Отечественной войны погибло 3,5 миллиона советских солдат, невозможной, и эта негативная тенденция продолжается до сих пор, заявил в четверг РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО)
Михаил Мягков.
По данным Российского поискового движения, в 2020 году на территории РФ были найдены останки 17,4 тысячи советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
"С тех пор, как на Украине власть взяли националисты, работа наших поисковиков на территории этой страны невозможна, а ведь какие масштабные бои там шли. По некоторым данным, только на территории нынешней Украины погибло около 3,5 миллиона человек. Сколько пропавших без вести осталось после кровопролитных сражений 1941 года под Киевом и Уманью (Черкасская область - ред.). Как эта работа будет вестись?" - сказал Мягков.
Историк посетовал на то, что сегодняшние власти в Киеве не только не заботятся о памяти своих соотечественников, погибших в борьбе с нацистами, но и героизируют их пособников из ОУН-УПА
*. По его словам, до "евромайдана" у российских поисковых организаций были хорошие связи не только с украинскими коллегами, но и с поисковиками из стран Балтии.
К другим актуальным проблемам поискового движения эксперт отнес пандемию, которая сделала практически невозможными международные экспедиции, а также естественные обстоятельства – с годами документы становятся нечитаемыми.
"С течением времени тяжелее определить личность человека, если ты нашел его останки и даже его медальон с документами, которые уже либо плохо читаются, либо истлели. Сегодня на помощь поисковикам приходит специальная аппаратура, которая позволяет восстановить эти надписи в документах и других личных вещах военнослужащих", - отметил Мягков.
Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.