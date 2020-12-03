https://ria.ru/20201203/ostanki-1587440518.html

РВИО: российским поисковикам на дают искать останки солдат на Украине

РВИО: российским поисковикам на дают искать останки солдат на Украине

Приход к власти на Украине в 2014 году националистически настроенных политиков сделал работу российских поисковиков на территории этой страны, где в годы... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T03:20

2020-12-03T03:20

2020-12-03T03:20

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Приход к власти на Украине в 2014 году националистически настроенных политиков сделал работу российских поисковиков на территории этой страны, где в годы Великой Отечественной войны погибло 3,5 миллиона советских солдат, невозможной, и эта негативная тенденция продолжается до сих пор, заявил в четверг РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.По данным Российского поискового движения, в 2020 году на территории РФ были найдены останки 17,4 тысячи советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.Историк посетовал на то, что сегодняшние власти в Киеве не только не заботятся о памяти своих соотечественников, погибших в борьбе с нацистами, но и героизируют их пособников из ОУН-УПА*. По его словам, до "евромайдана" у российских поисковых организаций были хорошие связи не только с украинскими коллегами, но и с поисковиками из стран Балтии.К другим актуальным проблемам поискового движения эксперт отнес пандемию, которая сделала практически невозможными международные экспедиции, а также естественные обстоятельства – с годами документы становятся нечитаемыми.Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20191130/1561776843.html

https://ria.ru/20190730/1556987765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, в мире