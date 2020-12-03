Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/ostanki-1587440518.html
РВИО: российским поисковикам на дают искать останки солдат на Украине
РВИО: российским поисковикам на дают искать останки солдат на Украине
Приход к власти на Украине в 2014 году националистически настроенных политиков сделал работу российских поисковиков на территории этой страны, где в годы... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T03:20
2020-12-03T03:20
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1400x0_80_0_0_ff382c1000d3034e51fd480126037632.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Приход к власти на Украине в 2014 году националистически настроенных политиков сделал работу российских поисковиков на территории этой страны, где в годы Великой Отечественной войны погибло 3,5 миллиона советских солдат, невозможной, и эта негативная тенденция продолжается до сих пор, заявил в четверг РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.По данным Российского поискового движения, в 2020 году на территории РФ были найдены останки 17,4 тысячи советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.Историк посетовал на то, что сегодняшние власти в Киеве не только не заботятся о памяти своих соотечественников, погибших в борьбе с нацистами, но и героизируют их пособников из ОУН-УПА*. По его словам, до "евромайдана" у российских поисковых организаций были хорошие связи не только с украинскими коллегами, но и с поисковиками из стран Балтии.К другим актуальным проблемам поискового движения эксперт отнес пандемию, которая сделала практически невозможными международные экспедиции, а также естественные обстоятельства – с годами документы становятся нечитаемыми.Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20191130/1561776843.html
https://ria.ru/20190730/1556987765.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_259:0:2926:2000_1400x0_80_0_0_61a0092891a8863202a3e38fd9b60eec.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, в мире

РВИО: российским поисковикам на дают искать останки солдат на Украине

03:20 03.12.2020
 
© Fotolia / KrugloffРаскопки
Раскопки - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Fotolia / Krugloff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Приход к власти на Украине в 2014 году националистически настроенных политиков сделал работу российских поисковиков на территории этой страны, где в годы Великой Отечественной войны погибло 3,5 миллиона советских солдат, невозможной, и эта негативная тенденция продолжается до сих пор, заявил в четверг РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
По данным Российского поискового движения, в 2020 году на территории РФ были найдены останки 17,4 тысячи советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
"С тех пор, как на Украине власть взяли националисты, работа наших поисковиков на территории этой страны невозможна, а ведь какие масштабные бои там шли. По некоторым данным, только на территории нынешней Украины погибло около 3,5 миллиона человек. Сколько пропавших без вести осталось после кровопролитных сражений 1941 года под Киевом и Уманью (Черкасская область - ред.). Как эта работа будет вестись?" - сказал Мягков.
Поисковики провели мероприятия в честь 75-летия освобождения Новгорода - РИА Новости, 1920, 30.11.2019
30 ноября 2019, 12:05
Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне
Историк посетовал на то, что сегодняшние власти в Киеве не только не заботятся о памяти своих соотечественников, погибших в борьбе с нацистами, но и героизируют их пособников из ОУН-УПА*. По его словам, до "евромайдана" у российских поисковых организаций были хорошие связи не только с украинскими коллегами, но и с поисковиками из стран Балтии.
К другим актуальным проблемам поискового движения эксперт отнес пандемию, которая сделала практически невозможными международные экспедиции, а также естественные обстоятельства – с годами документы становятся нечитаемыми.
"С течением времени тяжелее определить личность человека, если ты нашел его останки и даже его медальон с документами, которые уже либо плохо читаются, либо истлели. Сегодня на помощь поисковикам приходит специальная аппаратура, которая позволяет восстановить эти надписи в документах и других личных вещах военнослужащих", - отметил Мягков.
Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Бывший солдат дивизии СС Галичина на церемонии перезахоронения останков солдат дивизии СС Галичина во Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2019
30 июля 2019, 05:31
На Украине с почестями перезахоронили останки солдат дивизии СС "Галичина"
 
РоссияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Число ушедших на карантин школ в России увеличилось до 62
09:04Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
09:03В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
09:00Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
Лента новостейМолния