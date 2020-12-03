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В Совфеде отреагировали на бойкот некоторыми странами встречи Совбеза ООН
В Совфеде отреагировали на бойкот некоторыми странами встречи Совбеза ООН
Представители Юго-Востока Украины, выступавшие в ООН, имеют собственное мнение и право его выражать, все страны-члены СБ ООН обязаны слышать их позицию, написал РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:51
2020-12-03T09:53
наталья никонорова
владислав дейнего
мид днр
донецкая народная республика
совет безопасности оон
константин косачев
германия
оон
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представители Юго-Востока Украины, выступавшие в ООН, имеют собственное мнение и право его выражать, все страны-члены СБ ООН обязаны слышать их позицию, написал в ФБ глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа"), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН."Вчера в Совбезе ООН состоялось первое за семь послемайданных лет обсуждение ситуации на Украине с участием представителей ее Юго-Востока. Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители", - отметил Косачев.По его словам, вызывает изумление, как они объяснили своё отсутствие: "Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении постпредств США, Великобритании и Эстонии.Законодатель подчеркнул, что представители Юго-Востока Украины, выступавшие вчера в ООН, имеют собственное мнение и имеют право его выражать. "А услышать это - прямая обязанность (а не право) всех без исключения членов Совета Безопасности ООН. Включая гордую и независимую Эстонию", - сказал он.Косачев подчеркнул, что альтернативная информация, исходящая от участников одной из сторон конфликта, заведомо объявляется ложной теми, кто поддерживает его другую сторону. "Вот очищенный от шелухи евроатлантический подход к свободе дискуссии и к плюрализму мнений. "Вы имеете право говорить все что угодно, но только если это совпадает с нашей, единственно верной точкой зрения", - сказал политик.Тем, кому довелось жить в СССР, эта формулировка до боли знакома. Именно так реализовывался тогда декларируемый, но никогда не реализованный принцип свободы слова, совести и убеждений, добавил Косачев.При том парламентарий привел слова великого французского дипломата Талейрана: "Я прощаю людей, которые не придерживаются моего мнения, но не прощаю тех, кто не придерживается своего собственного".
https://ria.ru/20201202/balbek-1587396609.html
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наталья никонорова, владислав дейнего, мид днр, донецкая народная республика, совет безопасности оон, константин косачев, германия, оон, сша, в мире

В Совфеде отреагировали на бойкот некоторыми странами встречи Совбеза ООН

09:51 03.12.2020 (обновлено: 09:53 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представители Юго-Востока Украины, выступавшие в ООН, имеют собственное мнение и право его выражать, все страны-члены СБ ООН обязаны слышать их позицию, написал в ФБ глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа"), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН.
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"Вчера в Совбезе ООН состоялось первое за семь послемайданных лет обсуждение ситуации на Украине с участием представителей ее Юго-Востока. Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители", - отметил Косачев.
По его словам, вызывает изумление, как они объяснили своё отсутствие: "Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении постпредств США, Великобритании и Эстонии.
Законодатель подчеркнул, что представители Юго-Востока Украины, выступавшие вчера в ООН, имеют собственное мнение и имеют право его выражать. "А услышать это - прямая обязанность (а не право) всех без исключения членов Совета Безопасности ООН. Включая гордую и независимую Эстонию", - сказал он.
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Косачев подчеркнул, что альтернативная информация, исходящая от участников одной из сторон конфликта, заведомо объявляется ложной теми, кто поддерживает его другую сторону. "Вот очищенный от шелухи евроатлантический подход к свободе дискуссии и к плюрализму мнений. "Вы имеете право говорить все что угодно, но только если это совпадает с нашей, единственно верной точкой зрения", - сказал политик.
Тем, кому довелось жить в СССР, эта формулировка до боли знакома. Именно так реализовывался тогда декларируемый, но никогда не реализованный принцип свободы слова, совести и убеждений, добавил Косачев.
При том парламентарий привел слова великого французского дипломата Талейрана: "Я прощаю людей, которые не придерживаются моего мнения, но не прощаю тех, кто не придерживается своего собственного".
 
Наталья НиконороваВладислав ДейнегоМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООНКонстантин КосачевГерманияООНСШАВ мире
 
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