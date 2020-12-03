https://ria.ru/20201203/obvinenie-1587566526.html

Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций ЕС

Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций ЕС

Сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, после допросов у них взяли подписку о невыезде и... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:29

2020-12-03T19:29

2020-12-04T00:39

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, после допросов у них взяли подписку о невыезде и провели обыски, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.У журналистов также конфисковали технику и средства связи.По данным агентства, граждан Латвии обвиняют по статье 84 Уголовного кодекса страны, им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения."По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА "Россия сегодня" распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году", — говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram.Аналогичная ситуация произошла в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия объяснили санкциями Евросоюза от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц. Однако рестрикции ЕС направлены не на МИА "Россия сегодня", куда входит Sputnik, а персонально против гендиректора агентства Дмитрия Киселева.Как ранее подчеркивал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, стремление Таллина распространить действие персональных санкций Евросоюза на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы средств массовой информации.В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинкском акте. Комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, президент Владимир Путин отмечал, что российские власти сделают все, чтобы поддерживать работу Sputnik в других странах.Борьба с цензурой против российских СМИВ ноябре в Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Среди возможных мер блокировка, замедление трафика и административные штрафы до трех миллионов рублей. Инициативу поддержал Роскомнадзор.Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), в свою очередь, предложила Минцифры России ввести для иностранных интернет-ресурсов штрафы до десяти миллионов рублей за цензурирование российских средств массовой информации, а также рассмотреть возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний.Роскомнадзор не раз призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти ресурсы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1". Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.Так, в четверг Facebook заблокировал страницу новостного портала Baltnews, входящего в медиагруппу "Россия сегодня".

https://ria.ru/20201123/sotsseti-1585800183.html

https://ria.ru/20201119/simonyan-1585373666.html

https://ria.ru/20201203/baltnews-1587519811.html

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, медиавойны, sputnik латвия, евросоюз, латвия, в мире