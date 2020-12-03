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Общепит Татарстана сможет работать в Новый год до трех часов ночи

Общепит Татарстана сможет работать в Новый год до трех часов ночи

Правительство Татарстана разрешило заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 3.00, следует из постановления кабинета министров республики,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:46

2020-12-03T19:46

2020-12-03T19:46

республика татарстан

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Правительство Татарстана разрешило заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 3.00, следует из постановления кабинета министров республики, опубликованного на сайте правовой информации.Правительство Татарстана с 31 октября приостановило работу общепита и развлекательных заведений в ночное время – с 23.00 до 6.00 – за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов и вокзалов. Также в ночное время с 31 октября запрещено проведение организациями и предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий. Позднее предприятиям общепита разрешили работать на час дольше - до 24.00."Указанное ограничение не распространяется на оказание услуг общественного питания с 24.00 часов 31 декабря 2020 года до 3.00 часов 1 января 2021 года", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.Во все остальные дни кафе и рестораны республики будут по-прежнему работать до 24.00, в соответствии с ранее введенными ограничениями.Ранее ассоциация рестораторов обратилась к главе республики с просьбой о послаблении ограничений на работу в новогоднюю ночь. Глава Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил просьбу, подчеркнув, что заведения общепита обязаны соблюдать все предписания Роспотребнадзора.По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 3 декабря в республике зарегистрирован 10601 случай COVID-19, из них за последние сутки - 87. Выздоровели за весь период 9294 человека, в том числе за минувшие сутки - 79. Умер от COVID-19 в Татарстане 141 человек.

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество