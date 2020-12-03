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Республика Татарстан
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Общепит Татарстана сможет работать в Новый год до трех часов ночи
Общепит Татарстана сможет работать в Новый год до трех часов ночи
Правительство Татарстана разрешило заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 3.00, следует из постановления кабинета министров республики,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T19:46
2020-12-03T19:46
республика татарстан
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Правительство Татарстана разрешило заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 3.00, следует из постановления кабинета министров республики, опубликованного на сайте правовой информации.Правительство Татарстана с 31 октября приостановило работу общепита и развлекательных заведений в ночное время – с 23.00 до 6.00 – за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов и вокзалов. Также в ночное время с 31 октября запрещено проведение организациями и предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий. Позднее предприятиям общепита разрешили работать на час дольше - до 24.00."Указанное ограничение не распространяется на оказание услуг общественного питания с 24.00 часов 31 декабря 2020 года до 3.00 часов 1 января 2021 года", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.Во все остальные дни кафе и рестораны республики будут по-прежнему работать до 24.00, в соответствии с ранее введенными ограничениями.Ранее ассоциация рестораторов обратилась к главе республики с просьбой о послаблении ограничений на работу в новогоднюю ночь. Глава Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил просьбу, подчеркнув, что заведения общепита обязаны соблюдать все предписания Роспотребнадзора.По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 3 декабря в республике зарегистрирован 10601 случай COVID-19, из них за последние сутки - 87. Выздоровели за весь период 9294 человека, в том числе за минувшие сутки - 79. Умер от COVID-19 в Татарстане 141 человек.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество

Общепит Татарстана сможет работать в Новый год до трех часов ночи

19:46 03.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в одном из кафе на территории фудкорта в торговом центре "Аура" в Новосибирске
Мужчина в одном из кафе на территории фудкорта в торговом центре Аура в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Правительство Татарстана разрешило заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 3.00, следует из постановления кабинета министров республики, опубликованного на сайте правовой информации.
Правительство Татарстана с 31 октября приостановило работу общепита и развлекательных заведений в ночное время – с 23.00 до 6.00 – за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов и вокзалов. Также в ночное время с 31 октября запрещено проведение организациями и предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий. Позднее предприятиям общепита разрешили работать на час дольше - до 24.00.
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"Указанное ограничение не распространяется на оказание услуг общественного питания с 24.00 часов 31 декабря 2020 года до 3.00 часов 1 января 2021 года", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.
Во все остальные дни кафе и рестораны республики будут по-прежнему работать до 24.00, в соответствии с ранее введенными ограничениями.
Ранее ассоциация рестораторов обратилась к главе республики с просьбой о послаблении ограничений на работу в новогоднюю ночь. Глава Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил просьбу, подчеркнув, что заведения общепита обязаны соблюдать все предписания Роспотребнадзора.
По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 3 декабря в республике зарегистрирован 10601 случай COVID-19, из них за последние сутки - 87. Выздоровели за весь период 9294 человека, в том числе за минувшие сутки - 79. Умер от COVID-19 в Татарстане 141 человек.
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Республика ТатарстанКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
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