https://ria.ru/20201203/obrazovanie-1587537529.html

Путин поддержал идею о праве инвалидов на второе бесплатное образование

Путин поддержал идею о праве инвалидов на второе бесплатное образование

Президент России Владимир Путин поддержал предложение дать людям с ограничениями по здоровью возможность получать второе профессиональное образование за счет... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:36

2020-12-03T16:36

2020-12-03T17:02

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение дать людям с ограничениями по здоровью возможность получать второе профессиональное образование за счет бюджета и попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову проработать этот вопрос на уровне правительства.Президент в четверг провел по видеосвязи встречу с представителями общественных организаций инвалидов. Депутат Госдумы, председатель общественного движения "Образование - для всех" Олег Смолин обратился к Путину с несколькими предложениями. В частности, он попросил дать людям, получившим инвалидность после окончания вуза или колледжа и не имеющим возможности работать по специальности, право на получение второго профессионального образования за счет бюджета."Что касается второго образования за счет бюджета, думаю, что это вполне обоснованно. У нас есть определенные исключения для некоторых категорий граждан и для некоторых отраслей. Но для людей с ограничениями по здоровью, - когда мы говорим о том, что необходимо включать их в трудовую деятельность, - вполне, мне кажется, обоснованным было бы разрешить людям получать второе образование за счет бюджета", - сказал в ответ Путин."Тоже прошу, Татьяна Алексеевна, это оформить в качестве предложений и проработать в правительстве", - обратился президент к вице-премьеру Голиковой, принимавшей участие во встрече.Отдельно Смолин остановился на вопросах занятости инвалидов и попросил дополнительно проработать связанные с этим аспекты. Он отметил, в частности, что государство сейчас компенсирует общероссийским организациям инвалидов страховые взносы, однако другие налоги, в том числе НДС, не компенсируются. Также депутат поднял вопрос пенсионного обеспечения работающих инвалидов. По словам Смолина, у некоторых из них пенсия больше зарплаты; однако продолжая работать, они теряют значительную часть пенсии, что становится для них стимулом либо уходить с работы, либо "ловчить", то оформляясь, то увольняясь.Путин попросил Голикову продумать и эти вопросы, связанные с финансовыми составляющими работы инвалидов. "Послушайте, для людей с ограничениями по здоровью, конечно, вполне обоснованно делать определенные исключения. Надо продумать это", - подчеркнул он.Вице-премьер в ответ упомянула, что эта проблема неоднократно рассматривалась в правительстве. "Понятно, что есть определенные финансовые ограничения у Минфина. Дадите поручение – еще раз этот вопрос проработаем", - сказала Голикова.Путин согласился, что к этой теме необходимо вернуться. "Это, честно говоря, не такие уж большие деньги для бюджета, по большому счету. Но надо включать людей в трудовую деятельность. Здесь нарастающим итогом больше будет позитива, чем расходов федерального бюджета", - указал он.Говоря о возможных налоговых преференциях, президент упомянул, что уже введены определенные льготы, касающиеся налогов на прибыль. "Но по НДС нет, конечно, таких льгот. И минфин к этому относится очень аккуратно для того, чтобы не разрушить вообще эту налоговую систему. Но я услышал, что вы сказали, и понимаю остроту этого вопроса. Подумаем еще раз", - заверил Путин.В ходе встречи президент также пообещал поручить Минфину рассмотреть предложение изменения НДС, чтобы облегчить благотворительную деятельность для компаний.

https://ria.ru/20201203/sayt-1587448712.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/invalidnost-1586733078.html

https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, татьяна голикова, госдума рф, олег смолин, владимир путин, общество