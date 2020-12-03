https://ria.ru/20201203/novosele-1587338237.html

В два раза экономнее: 17 семей отметят новоселье на Итурупе

В два раза экономнее: 17 семей отметят новоселье на Итурупе

Первый в истории Итурупа арендный дом появился в селе Китовое Курильского района. Ключи от новых квартир получили работники здравоохранения, культуры, спорта и... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:00

2020-12-03T08:00

2020-12-03T08:00

хорошие новости

хорошие новости

итуруп

валерий лимаренко

сахалинская область

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый в истории Итурупа арендный дом появился в селе Китовое Курильского района. Ключи от новых квартир получили работники здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, а также муниципальные и государственные служащие, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства Сахалинской области.Аренда жилья в таком доме в два раза дешевле обычного. Съем однокомнатной квартиры обойдется жильцам в 6 тысяч, двухкомнатной – в 8 тысяч, а трехкомнатной – в 10 тысяч рублей. Главное, что через два года квартиры можно будет выкупить. "Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в доступном и одновременно качественном жилье. Для этого в регионе строятся арендные дома. Важно, что такое жилье теперь появилось и на Итурупе. Люди, которые посвящают свои жизни развитию острова, получили возможность улучшить жилищные условия и при этом сэкономить семейный бюджет", – сказал губернатор Валерий Лимаренко.Все квартиры в монолитном доме сданы под ключ: рабочие уложили линолеум, поклеили обои, установили двери, кухонную плиту, электрические полотенцесушители и сантехнику, в том числе бойлер. У каждой квартиры есть балкон.Кроме того, рядом с трехэтажкой обустроили стоянку, на которой для каждой квартиры предусмотрено одно парковочное место. "Жилищный вопрос для нас стоял остро. Сейчас мы снимаем двухкомнатную квартиру. Это очень дорого. Живем стесненно – у нас трое детей, ждем четвертого, поэтому выбрали трехкомнатную квартиру. Она мне очень понравилась. Теплая, с хорошим ремонтом и освещением", – поделилась арендатор одной из квартир Анна Теличко. Ее семья планирует переехать через несколько дней.Уже в следующем году сдадут еще три арендных дома. Один из них – на 21 квартиру, остальные – на 18.

https://ria.ru/20201106/iturup-1583143021.html

итуруп

сахалинская область

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хорошие новости, итуруп, валерий лимаренко, сахалинская область