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Нападавшего на прохожих с ножом жителя Хабаровска признали невменяемым

Нападавшего на прохожих с ножом жителя Хабаровска признали невменяемым

Мужчина, который в Хабаровске совершил четыре нападения с ножом на прохожих, признан невменяемым, сообщило краевое СУСК РФ. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:57

2020-12-03T11:57

2020-12-03T11:57

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. Мужчина, который в Хабаровске совершил четыре нападения с ножом на прохожих, признан невменяемым, сообщило краевое СУСК РФ.Серия нападений произошла в краевом центре прошлой зимой, подозреваемого задержали 12 февраля, он не сопротивлялся и практически сразу дал признательные показания, заявив, что нападения совершал "из ревности". По версии следствия, мужчина с декабря 2019 года по февраль 2020 года напал на четырех прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, ранил их ножом. Один пострадавший в итоге умер.По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору Хабаровского края для решения вопроса о направлении его в суд и принудительного лечения фигуранта.

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, хабаровский край, происшествия