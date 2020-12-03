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Нападавшего на прохожих с ножом жителя Хабаровска признали невменяемым
Нападавшего на прохожих с ножом жителя Хабаровска признали невменяемым
Мужчина, который в Хабаровске совершил четыре нападения с ножом на прохожих, признан невменяемым, сообщило краевое СУСК РФ. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:57
2020-12-03T11:57
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. Мужчина, который в Хабаровске совершил четыре нападения с ножом на прохожих, признан невменяемым, сообщило краевое СУСК РФ.Серия нападений произошла в краевом центре прошлой зимой, подозреваемого задержали 12 февраля, он не сопротивлялся и практически сразу дал признательные показания, заявив, что нападения совершал "из ревности". По версии следствия, мужчина с декабря 2019 года по февраль 2020 года напал на четырех прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, ранил их ножом. Один пострадавший в итоге умер.По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору Хабаровского края для решения вопроса о направлении его в суд и принудительного лечения фигуранта.
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хабаровск, хабаровский край, происшествия

Нападавшего на прохожих с ножом жителя Хабаровска признали невменяемым

11:57 03.12.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : СК РФ
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ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. Мужчина, который в Хабаровске совершил четыре нападения с ножом на прохожих, признан невменяемым, сообщило краевое СУСК РФ.
Серия нападений произошла в краевом центре прошлой зимой, подозреваемого задержали 12 февраля, он не сопротивлялся и практически сразу дал признательные показания, заявив, что нападения совершал "из ревности". По версии следствия, мужчина с декабря 2019 года по февраль 2020 года напал на четырех прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, ранил их ножом. Один пострадавший в итоге умер.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1977 года рождения, совершившего 4… опасных деяния. Совокупностью собранных доказательств подтверждена причастность мужчины к нападениям на прохожих. Проведенной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского" Минздрава РФ мужчина признан невменяемым", - говорится в сообщении.

По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору Хабаровского края для решения вопроса о направлении его в суд и принудительного лечения фигуранта.
 
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