Нападавшего на прохожих с ножом жителя Хабаровска признали невменяемым
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. Мужчина, который в Хабаровске совершил четыре нападения с ножом на прохожих, признан невменяемым, сообщило краевое СУСК РФ.
Серия нападений произошла в краевом центре прошлой зимой, подозреваемого задержали 12 февраля, он не сопротивлялся и практически сразу дал признательные показания, заявив, что нападения совершал "из ревности". По версии следствия, мужчина с декабря 2019 года по февраль 2020 года напал на четырех прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, ранил их ножом. Один пострадавший в итоге умер.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1977 года рождения, совершившего 4… опасных деяния. Совокупностью собранных доказательств подтверждена причастность мужчины к нападениям на прохожих. Проведенной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского" Минздрава РФ мужчина признан невменяемым", - говорится в сообщении.
По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору Хабаровского края для решения вопроса о направлении его в суд и принудительного лечения фигуранта.