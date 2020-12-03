https://ria.ru/20201203/nato-1587432704.html

В России ответили НАТО на обвинения в наращивании военной мощи в Крыму

В России ответили НАТО на обвинения в наращивании военной мощи в Крыму

Российские парламентарии прокомментировали обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T00:00

2020-12-03T00:00

2020-12-03T04:24

александр шерин

черное море

сергей цеков

госдума рф

нато

европа

йенс столтенберг

сша

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море.Ранее Столтенберг на заседании военного альянса пожаловался, что Россия "продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины" и "активно развертывать силы в Черноморском регионе". Североатлантический альянс отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе, добавил он.Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что НАТО прикрывается обвинениями о возросшей военной силе России в регионе для наращивания своего присутствия в Черном море.По словам парламентария, НАТО "пылят с больной головы на здоровую"."Это альянс наращивает вооружение, ведёт себя крайне нагло и агрессивно. Российские действия предпринимаются исключительно в ответ на такую агрессивную политику НАТО", — подчеркнул Цеков.Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, объяснил, что выпады альянса в адрес России связаны с тем, что НАТО нужно обосновать увеличение затрат альянса на оборону.Парламентарий подчеркнул, что Россия для укрепления своего положения на международной арене должна укреплять свою экономику и повышать благосостояние людей."Таким образом, будет больше осуществляться отчислений на усиление обороноспособности страны, влияние страны на другие государства, заинтересованность других стран сотрудничать с РФ в различных отраслях. Естественно, Россия будет демонстрировать свою силу не только в военном, но и в экономическом плане", — считает Шерин.В свою очередь, эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель, комментируя доклад НАТО-2030, подготовленный для генсека альянса Йенса Столтенберга, отметил, что Европа может эффективно противостоять России в дипломатическом и военном плане только совместно с США, поэтому североатлантический альянс уделяет такое большое внимание "российской угрозе" в своей стратегии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/nato-1587393350.html

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587374230.html

черное море

европа

сша

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александр шерин, черное море, сергей цеков, госдума рф, нато, европа, йенс столтенберг, сша