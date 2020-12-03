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Мужчина с молотком напал на москвичку, перепутав ее с женой
Мужчина с молотком напал на москвичку, перепутав ее с женой
Мужчина напал на девушку с молотком в Москве, заявив после задержания, что перепутал ее с женой, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:58
2020-12-03T11:58
2020-12-03T11:58
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мужчина напал на девушку с молотком в Москве, заявив после задержания, что перепутал ее с женой, сообщается на сайте МВД Медиа.В полицию с сообщением о нападении обратилась 27-летняя москвичка. Когда она разговаривала по телефону у подъезда дома на бульваре Яна Райниса, на нее накинулся неизвестный и стал бить молотком по голове. Девушке удалось отбежать от него и обратиться к прохожим за помощью. После этого мужчина ещё раз попытался напасть и скрылся с места происшествия. Наряд скорой помощи доставил потерпевшую в медучреждение, где ей диагностировали ушибленную рану головы.Впоследствии подозреваемый, 47-летний ранее судимый мужчина, был задержан. По его словам, он перепутал девушку со своей женой, с которой у него конфликт."По данному факту дознавателем отдела МВД России по району Южное Тушино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй... "Хулиганство", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Мужчина напал на девушку с молотком в Москве
, заявив после задержания, что перепутал ее с женой, сообщается на сайте МВД Медиа
.
В полицию с сообщением о нападении обратилась 27-летняя москвичка. Когда она разговаривала по телефону у подъезда дома на бульваре Яна Райниса, на нее накинулся неизвестный и стал бить молотком по голове. Девушке удалось отбежать от него и обратиться к прохожим за помощью. После этого мужчина ещё раз попытался напасть и скрылся с места происшествия. Наряд скорой помощи доставил потерпевшую в медучреждение, где ей диагностировали ушибленную рану головы.
Впоследствии подозреваемый, 47-летний ранее судимый мужчина, был задержан. По его словам, он перепутал девушку со своей женой, с которой у него конфликт.
"По данному факту дознавателем отдела МВД России по району Южное Тушино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй... "Хулиганство", - говорится в сообщении.