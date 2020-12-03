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Российский государственный аграрный университет — МСХА имени Тимирязева

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени Тимирязева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T00:16

2020-12-03T00:16

2020-12-03T00:16

справки

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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева" (РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) — старейшее и всемирно известное высшее учебное заведение Российской Федерации. Университет является ведущим учебным, научным, методическим и консультационным центром системы аграрного образования России.Свою историю учебное заведение ведет от Петровской земледельческой и лесной академии, созданной по Высочайшему повелению Императора Александра II. Об ее открытии в имении в Петровско-Разумовском, которое являлось тогда ближайшим пригородом Москвы, было объявлено 3 декабря (21 ноября по старому стилю) 1865 года. Главное здание (здание аудитории) сооружено на месте старого деревянного дворца Разумовских (сподвижников дочери Петра I - императрицы Елизаветы).Первым директором академии был назначен доктор ботаники Николай Железнов. В 1889 году в учебном заведении закрыли лесоведческое отделение, и оно стало называться Петровской сельскохозяйственной академией.В начале 1894 года в связи с революционным брожением в студенческой среде академия была закрыта. В июне того же года в Петровско-Разумовском учредили Московский сельскохозяйственный институт, в котором было два отделения: сельскохозяйственное и сельскохозяйственное инженерное. В 1917 году институту вернули прежнее название — Петровская сельскохозяйственная академия. В конце 1923 года учебное заведение переименовали в Сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. В начале 1930-х годов на базе факультетов академии и подразделений других московских вузов создаются Гидромелиоративный институт (впоследствии Московский государственный университет природообустройства), Институт инженеров сельскохозяйственного производства (позже Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина), Институт рыбной промышленности. В последующие годы факультет заочного образования преобразуется во Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования.В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) академия была эвакуирована в Самарканд (Узбекистан), но уже в 1943 году возобновились занятия в Москве. В военную пору учебное заведение подготовило свыше 1250 агрономов, зоотехников, экономистов, более 200 преподавателей для средних сельскохозяйственных учебных заведений. Ученые академии вывели 10 новых сортов сельскохозяйственных культур. После войны ученые и студенты Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева принимали активное участие в освоении целинных и залежных земель.В 1977 году академия была утверждена учебно-научным центром, а в 1988 году на ее базе создали Учебно-методическое объединение по агрономическому и агроэкономическому образованию для координации действий вузов по разработке и совершенствованию государственных профессиональных программ высшего образования, мониторингу его качества, совершенствованию кадрового и методического обеспечения.Вуз был награжден орденами Ленина (1940) и Трудового Красного Знамени (1965).В 1994 году учебное заведение стало называться Московской сельскохозяйственной академией имени К.А. Тимирязева, а в 2005 году получило современное название. В апреле 2014 года в состав Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева вернулись Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина (МГАУ) и Московский государственный университет природообустройства (МГУП).В 2017 году РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева был придан статус базовой организации министерства сельского хозяйства Российской Федерации по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в области агропромышленного комплекса.Сегодня в структуре университета восемь факультетов; четыре института: Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина, Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова, Институт экономики и управления АПК, Институт непрерывного образования, 91 кафедра, аспирантура и докторантура. Университет имеет различные опытные станции, учебно-опытную пасеку, дендрологический сад, метеорологическую обсерваторию, научную библиотеку, несколько музеев, студенческий городок и др. У него есть два филиала в Калуге и в Ереване (Армения).В университете обучается более 15 тысяч человек, в том числе 800 иностранных учащихся из 55 стран мира, трудится более трех тысяч сотрудников. Образовательный процесс в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева организуют более 1,2 тысячи научно-педагогических работников. Среди преподавательского состава – академики и члены-корреспонденты Российской академии наук. В стенах Тимирязевки сформировались многие научные школы и направления, признанные сегодня классическими. Университет дал миру целое созвездие великих ученых: академик Николай Железнов (1816-1877) положил начало отечественным исследованиям по эмбриологии растений; профессор Иван Стебут (1833-1923) стал основоположником отечественного научного земледелия и растениеводства; профессор Климент Тимирязев (1843-1920) создал основы физиологической школы научного растениеводства и земледелия. В вузе также преподавали основоположник отечественной сельскохозяйственной метеорологии Владимир Михельсон (1860-1927), основоположник русской научной школы агрономической химии Дмитрий Прянишников (1865-1948), первый агрофизик и организатор опытного дела в России Алексей Дояренко (1874-1956) основоположник биологического почвоведения и луговодства Василий Вильямс (1863–1939) и др.Здесь учились генетик Николай Вавилов (1887-1943), ученый-селекционер Александр Лорх (1889-1980), российский химик-органик Гавриил Густавсон (1842-1908), российский селекционер и садовод Рихард Шредер (1822-1903) и многие другие.Университет издает несколько журналов и газету "Тимирязевка" (с 1926 года). В целях повышения общеобразовательных знаний молодежи, ее профессиональной ориентации, обеспечения высокого уровня фундаментального, сельскохозяйственного, экологического и гуманитарного образования РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева сотрудничает с 150 профильными школами, лицеями и колледжами Москвы, Московской области и других регионов Российской Федерации.Ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – доктор сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук, академик РАН Владимир Трухачев.Учебное заведение занимает собственный городок — ансамбль зданий, возведенных несколькими поколениями архитекторов, от Николая Бенуа до Бориса Иофана, на территории еще более древней усадьбы графов Разумовских, с использованием ее построек XVIII-XIX веков. http://www.archnadzor.ru/2020/03/18/novoe-posyagatelstvo-na-timiryazevku/ Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 3 декабря 1940 года территория академии объявлена заповедником в отношении застройки, охраны зеленых насаждений, посевов и посадок. По указу президента РФ от 11 сентября 2008 года РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Всем историческим корпусам академии присвоен охранный статус.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки