https://ria.ru/20201203/mordoviya-1587518764.html

В Мордовии свободны 24 процента коек для больных COVID-19, заявили власти

В Мордовии свободны 24 процента коек для больных COVID-19, заявили власти

Принятые дополнительные меры позволили улучшить ситуацию со свободными койками для больных коронавирусом в больницах Мордовии, сейчас не заняты 24% коек, заявил РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:12

2020-12-03T15:12

2020-12-03T15:12

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

татьяна голикова

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

саранск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581583124_0:0:3062:1722_1400x0_80_0_0_dfc5a33f24a37e97048eced2f6389ea3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Принятые дополнительные меры позволили улучшить ситуацию со свободными койками для больных коронавирусом в больницах Мордовии, сейчас не заняты 24% коек, заявил врио главы региона Артем Здунов.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека 24 ноября назвала 6 регионов, в том числе Мордовию, где занятость коек на тот момент составляла более 90%."На сегодняшний день в связи с принятыми дополнительными мерами удалось улучшить ситуацию с резервом свободного коечного фонда. В 17 лечебных учреждениях для лечения больных ковидом и внебольничными пневмониями развернуто 2612 коек. Из них, по состоянию на 2 декабря, занято 76%, 24% остаются свободными", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Врио главы Мордовии на заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики рассмотрел вопросы создания резерва коечного фонда, обеспечения лекарственными препаратами и оказания качественной медицинской помощи. "Вопрос создания достаточного резерва свободных коек продолжает оставаться актуальным, ведь помимо лечения ковидных больных, есть и другие направления оказания медицинской помощи, о которых ни в коем случае нельзя забывать", - подчеркнул Здунов.Он также отметил проблему с наличием лекарств в аптечных сетях, в которой убедился лично, посетив ряд аптек в Саранске. "Сохраняется дефицит лекарств в аптечной сети республики, очень сильно отличаются государственные аптеки от частных. В частных ситуация выправляется медленно. Кроме того, поступают жалобы от жителей республики на факты завышения цен на лекарства", - констатировал врио главы Мордовии.Здунов поставил задачу перед руководителем Росздравнадзора по Мордовии усилить контроль за работой аптек, а также попросил территориальное управление ФАС подключиться к этой работе.Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться сложной. По словам главного санитарного врача по Мордовии Татьяны Харитоновой, "с 12 ноября по 2 декабря снижения заболеваемости в республике нет".Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 11016 случаев коронавируса, 9032 человека выздоровели, 64 пациента умерли от коронавируса как основной причины.

https://ria.ru/20201130/lekarstva-1587061135.html

https://ria.ru/20201130/mordoviya-1587054251.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, татьяна голикова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), саранск, общество