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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201203/mordoviya-1587518764.html
В Мордовии свободны 24 процента коек для больных COVID-19, заявили власти
В Мордовии свободны 24 процента коек для больных COVID-19, заявили власти
Принятые дополнительные меры позволили улучшить ситуацию со свободными койками для больных коронавирусом в больницах Мордовии, сейчас не заняты 24% коек, заявил РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:12
2020-12-03T15:12
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
татьяна голикова
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
саранск
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Принятые дополнительные меры позволили улучшить ситуацию со свободными койками для больных коронавирусом в больницах Мордовии, сейчас не заняты 24% коек, заявил врио главы региона Артем Здунов.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека 24 ноября назвала 6 регионов, в том числе Мордовию, где занятость коек на тот момент составляла более 90%."На сегодняшний день в связи с принятыми дополнительными мерами удалось улучшить ситуацию с резервом свободного коечного фонда. В 17 лечебных учреждениях для лечения больных ковидом и внебольничными пневмониями развернуто 2612 коек. Из них, по состоянию на 2 декабря, занято 76%, 24% остаются свободными", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Врио главы Мордовии на заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики рассмотрел вопросы создания резерва коечного фонда, обеспечения лекарственными препаратами и оказания качественной медицинской помощи. "Вопрос создания достаточного резерва свободных коек продолжает оставаться актуальным, ведь помимо лечения ковидных больных, есть и другие направления оказания медицинской помощи, о которых ни в коем случае нельзя забывать", - подчеркнул Здунов.Он также отметил проблему с наличием лекарств в аптечных сетях, в которой убедился лично, посетив ряд аптек в Саранске. "Сохраняется дефицит лекарств в аптечной сети республики, очень сильно отличаются государственные аптеки от частных. В частных ситуация выправляется медленно. Кроме того, поступают жалобы от жителей республики на факты завышения цен на лекарства", - констатировал врио главы Мордовии.Здунов поставил задачу перед руководителем Росздравнадзора по Мордовии усилить контроль за работой аптек, а также попросил территориальное управление ФАС подключиться к этой работе.Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться сложной. По словам главного санитарного врача по Мордовии Татьяны Харитоновой, "с 12 ноября по 2 декабря снижения заболеваемости в республике нет".Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 11016 случаев коронавируса, 9032 человека выздоровели, 64 пациента умерли от коронавируса как основной причины.
https://ria.ru/20201130/lekarstva-1587061135.html
https://ria.ru/20201130/mordoviya-1587054251.html
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артем здунов, республика мордовия, татьяна голикова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), саранск, общество

В Мордовии свободны 24 процента коек для больных COVID-19, заявили власти

15:12 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Принятые дополнительные меры позволили улучшить ситуацию со свободными койками для больных коронавирусом в больницах Мордовии, сейчас не заняты 24% коек, заявил врио главы региона Артем Здунов.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека 24 ноября назвала 6 регионов, в том числе Мордовию, где занятость коек на тот момент составляла более 90%.
"На сегодняшний день в связи с принятыми дополнительными мерами удалось улучшить ситуацию с резервом свободного коечного фонда. В 17 лечебных учреждениях для лечения больных ковидом и внебольничными пневмониями развернуто 2612 коек. Из них, по состоянию на 2 декабря, занято 76%, 24% остаются свободными", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Врио главы Мордовии на заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики рассмотрел вопросы создания резерва коечного фонда, обеспечения лекарственными препаратами и оказания качественной медицинской помощи. "Вопрос создания достаточного резерва свободных коек продолжает оставаться актуальным, ведь помимо лечения ковидных больных, есть и другие направления оказания медицинской помощи, о которых ни в коем случае нельзя забывать", - подчеркнул Здунов.
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30 ноября, 21:44Республика Мордовия
Здунов проверил наличие лекарств от COVID-19 в саранских аптеках
Он также отметил проблему с наличием лекарств в аптечных сетях, в которой убедился лично, посетив ряд аптек в Саранске. "Сохраняется дефицит лекарств в аптечной сети республики, очень сильно отличаются государственные аптеки от частных. В частных ситуация выправляется медленно. Кроме того, поступают жалобы от жителей республики на факты завышения цен на лекарства", - констатировал врио главы Мордовии.
Здунов поставил задачу перед руководителем Росздравнадзора по Мордовии усилить контроль за работой аптек, а также попросил территориальное управление ФАС подключиться к этой работе.
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться сложной. По словам главного санитарного врача по Мордовии Татьяны Харитоновой, "с 12 ноября по 2 декабря снижения заболеваемости в республике нет".
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 11016 случаев коронавируса, 9032 человека выздоровели, 64 пациента умерли от коронавируса как основной причины.

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Республика МордовияАртем ЗдуновРеспублика МордовияТатьяна ГоликоваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)СаранскОбщество
 
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