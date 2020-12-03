https://ria.ru/20201203/medvedev-1587524186.html
Медведев назвал число выявленных экстремистских преступлений в 2020 году
Медведев назвал число выявленных экстремистских преступлений в 2020 году
Правоохранители за 10 месяцев текущего года выявили более 700 преступлений экстремисткой направленности, более половины из них совершены с использованием... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:40
2020-12-03T15:40
2020-12-03T15:40
дмитрий медведев
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правоохранители за 10 месяцев текущего года выявили более 700 преступлений экстремисткой направленности, более половины из них совершены с использованием интернета, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."За десять месяцев текущего года правоохранительные органы выявили более 700 преступлений экстремистской направленности. При этом более половины нарушений закона совершено с использованием интернета", - сказал он на совещании с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.Он напомнил, что "еще лет 10 назад ситуация была совершенно иной".
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дмитрий медведев, происшествия