https://ria.ru/20201203/medvedev-1587524186.html

Медведев назвал число выявленных экстремистских преступлений в 2020 году

Медведев назвал число выявленных экстремистских преступлений в 2020 году

Правоохранители за 10 месяцев текущего года выявили более 700 преступлений экстремисткой направленности, более половины из них совершены с использованием... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:40

2020-12-03T15:40

2020-12-03T15:40

дмитрий медведев

происшествия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правоохранители за 10 месяцев текущего года выявили более 700 преступлений экстремисткой направленности, более половины из них совершены с использованием интернета, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."За десять месяцев текущего года правоохранительные органы выявили более 700 преступлений экстремистской направленности. При этом более половины нарушений закона совершено с использованием интернета", - сказал он на совещании с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.Он напомнил, что "еще лет 10 назад ситуация была совершенно иной".

https://ria.ru/20201203/medvedev-1587522113.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, происшествия