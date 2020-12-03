https://ria.ru/20201203/medvedev-1587522113.html

Медведев попросил подготовить прогноз по угрозам межэтнических конфликтов

Медведев попросил подготовить прогноз по угрозам межэтнических конфликтов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил ФСБ, МВД и Генпрокуратуру подготовить к апрелю прогноз возникновения угроз межэтнических и... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:32

2020-12-03T15:32

2020-12-03T15:33

дмитрий медведев

госдума рф

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил ФСБ, МВД и Генпрокуратуру подготовить к апрелю прогноз возникновения угроз межэтнических и межконфессиональных конфликтов в период предстоящих парламентских выборов и переписи населения, а также разработать комплекс мер по нейтрализации подобных рисков.Медведев провел в четверг совещание о межнациональных и межконфессиональных отношениях, в котором приняли участие члены кабмина, руководители силовых ведомств, служб и агентств. Зампред Совбеза в ходе встречи напомнил, что в следующем году в стране предстоят два масштабных события - выборы в Госдуму восьмого созыва и проведение всероссийской переписи населения."Как всегда, такие крупные события могут вызывать отдельные межэтнические и межконфессиональные конфликты. Или, во всяком случае, те или иные структуры, преступные группировки постараются этим воспользоваться", - полагает Медведев."Поэтому я просил бы и Федеральную службу безопасности, и МВД, и Генеральную прокуратуру России подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз и на этой основе разработать комплекс мер по нейтрализации подобных угроз", - обратился он к участникам совещания.

https://ria.ru/20201203/medvedev-1587511995.html

https://ria.ru/20201203/medvedev-1587512824.html

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дмитрий медведев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность