Медведев попросил подготовить прогноз по угрозам межэтнических конфликтов
15:32 03.12.2020 (обновлено: 15:33 03.12.2020)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил ФСБ, МВД и Генпрокуратуру подготовить к апрелю прогноз возникновения угроз межэтнических и межконфессиональных конфликтов в период предстоящих парламентских выборов и переписи населения, а также разработать комплекс мер по нейтрализации подобных рисков.
Медведев провел в четверг совещание о межнациональных и межконфессиональных отношениях, в котором приняли участие члены кабмина, руководители силовых ведомств, служб и агентств. Зампред Совбеза в ходе встречи напомнил, что в следующем году в стране предстоят два масштабных события - выборы в Госдуму восьмого созыва и проведение всероссийской переписи населения.
"Как всегда, такие крупные события могут вызывать отдельные межэтнические и межконфессиональные конфликты. Или, во всяком случае, те или иные структуры, преступные группировки постараются этим воспользоваться", - полагает Медведев.
"Поэтому я просил бы и Федеральную службу безопасности, и МВД, и Генеральную прокуратуру России подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз и на этой основе разработать комплекс мер по нейтрализации подобных угроз", - обратился он к участникам совещания.