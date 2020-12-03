https://ria.ru/20201203/masshtabnaya-vaktsinatsiya-ot-covid-19-v-rossii-nachnut-vvodit-sputnik-v--1587554123.html
Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.
2020-12-03T17:59
2020-12-03T17:59
2020-12-03T17:59
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Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.
2020-12-03T17:59
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видео, видео
Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.
2020-12-03T17:59
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PT1M51S
Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.