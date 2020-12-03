https://ria.ru/20201203/lnr-1587483935.html

В ЛНР прокомментировали отказ Парижа и Берлина от встречи в СБ ООН

В ЛНР прокомментировали отказ Парижа и Берлина от встречи в СБ ООН

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник считает, что, отказавшись от обсуждения... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:24

2020-12-03T12:24

2020-12-03T12:24

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник считает, что, отказавшись от обсуждения ситуации на Украине во время неформальной встречи Совбеза ООН с участием представителей республик Донбасса, Германия и Франция поддержали позицию Киева.По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа" - неформальные встречи с участием приглашенных сторон, чье мнение было бы интересно заслушать в СБ ООН), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН."Франция и Германия своим отказом участвовать в диалоге себя откровенно скомпрометировали. От них никто не требовал поддержки ЛНР и ДНР, но выслушать... Теперь они формальные посредники. Они отказались от диалога со второй стороной конфликта, следовательно, уже не посередине, а только с одной стороны… Со стороны Киева", - заявил Мирошник РИА Новости.По его мнению, подобная ситуация делает уже саму возможность проведения новой встречи в "нормандском формате", где представлены Париж и Берлин, "все более иллюзорной", а способность Франции и Германии давать оценку ситуации в Донбассе выглядит "все менее адекватной"."Германия как непостоянный член Совбеза очень скоро его покинет, а вот Франция останется, и в ситуации, когда ей нужна будет поддержка в аналогичных условиях, она ее вряд ли от России получит. Стоила ли того эта ставка, (президенту Франции Эммануэлю) Макрону, надеюсь, виднее", - добавил представитель ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201203/krym-1587472664.html

https://ria.ru/20201129/donbass-1586844128.html

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родион мирошник, лнр, франция, германия, украина, в мире