Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/lnr-1587483935.html
В ЛНР прокомментировали отказ Парижа и Берлина от встречи в СБ ООН
В ЛНР прокомментировали отказ Парижа и Берлина от встречи в СБ ООН
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник считает, что, отказавшись от обсуждения... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:24
2020-12-03T12:24
родион мирошник
лнр
франция
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:518:4946:3300_1400x0_80_0_0_89973f9e9f8f260721d72f74135d8d7c.jpg
ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник считает, что, отказавшись от обсуждения ситуации на Украине во время неформальной встречи Совбеза ООН с участием представителей республик Донбасса, Германия и Франция поддержали позицию Киева.По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа" - неформальные встречи с участием приглашенных сторон, чье мнение было бы интересно заслушать в СБ ООН), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН."Франция и Германия своим отказом участвовать в диалоге себя откровенно скомпрометировали. От них никто не требовал поддержки ЛНР и ДНР, но выслушать... Теперь они формальные посредники. Они отказались от диалога со второй стороной конфликта, следовательно, уже не посередине, а только с одной стороны… Со стороны Киева", - заявил Мирошник РИА Новости.По его мнению, подобная ситуация делает уже саму возможность проведения новой встречи в "нормандском формате", где представлены Париж и Берлин, "все более иллюзорной", а способность Франции и Германии давать оценку ситуации в Донбассе выглядит "все менее адекватной"."Германия как непостоянный член Совбеза очень скоро его покинет, а вот Франция останется, и в ситуации, когда ей нужна будет поддержка в аналогичных условиях, она ее вряд ли от России получит. Стоила ли того эта ставка, (президенту Франции Эммануэлю) Макрону, надеюсь, виднее", - добавил представитель ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201203/krym-1587472664.html
https://ria.ru/20201129/donbass-1586844128.html
франция
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_208:0:4608:3300_1400x0_80_0_0_5dbb56f462b18096ec7c513e412d80f5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родион мирошник, лнр, франция, германия, украина, в мире

В ЛНР прокомментировали отказ Парижа и Берлина от встречи в СБ ООН

12:24 03.12.2020
 
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник считает, что, отказавшись от обсуждения ситуации на Украине во время неформальной встречи Совбеза ООН с участием представителей республик Донбасса, Германия и Франция поддержали позицию Киева.
По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа" - неформальные встречи с участием приглашенных сторон, чье мнение было бы интересно заслушать в СБ ООН), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 11:30
Аксенов прокомментировал заявление НАТО о военной мощи России в Крыму
"Франция и Германия своим отказом участвовать в диалоге себя откровенно скомпрометировали. От них никто не требовал поддержки ЛНР и ДНР, но выслушать... Теперь они формальные посредники. Они отказались от диалога со второй стороной конфликта, следовательно, уже не посередине, а только с одной стороны… Со стороны Киева", - заявил Мирошник РИА Новости.
По его мнению, подобная ситуация делает уже саму возможность проведения новой встречи в "нормандском формате", где представлены Париж и Берлин, "все более иллюзорной", а способность Франции и Германии давать оценку ситуации в Донбассе выглядит "все менее адекватной".
"Германия как непостоянный член Совбеза очень скоро его покинет, а вот Франция останется, и в ситуации, когда ей нужна будет поддержка в аналогичных условиях, она ее вряд ли от России получит. Стоила ли того эта ставка, (президенту Франции Эммануэлю) Макрону, надеюсь, виднее", - добавил представитель ЛНР.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 15:42
Украинская актриса резко высказалась о политике Киева в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Родион МирошникЛНРФранцияГерманияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Узбекистане решение по испытаниям "Спутник V" примут в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния