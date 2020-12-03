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Жителей Литвы призвали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС
Жителей Литвы призвали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС
Министерство внутренних дел Литвы опубликовало в своем Facebook инструкцию о порядке действий для граждан на случай аварии на Белорусской АЭС. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:29
2020-12-03T16:29
белорусская аэс
минск
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ВИЛЬНЮС, 3 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел Литвы опубликовало в своем Facebook инструкцию о порядке действий для граждан на случай аварии на Белорусской АЭС."При уведомлении о возможной аварии на БелАЭС у каждого жителя должны быть запасы еды и воды как минимум на 72 часа, пока вы не получите помощь от специальных служб", - озвучил в четверг рекомендации ведомства руководитель пресс-службы МВД Миндаугас Баярунас в программе национального телевидения.В перечень продуктов, который представлен в Facebook МВД, входят мясные и овощные консервы, крупы, растительное масло, сахар, приправы, соль, мёд, чай, а также 12 литров минеральной воды. Дано указание, как и где хранить продукты. На случай эвакуации ведомство рекомендует подготовить соответствующую сумку.МВД отмечает необходимость сохранить эти рекомендации. "Чем лучше вы информированы, тем лучше будете знать, как действовать в чрезвычайной ситуации, и тем легче будет отреагировать на потенциальную опасность", - говорится в сообщении ведомства.Власти Литвы ещё до запуска БелАЭС закупили 4 миллиона таблеток йода. Ими обеспечат жителей, которые живут в радиусе 100 километров от БелАЭС. Планировалось, что распространить таблетки удастся до 17 ноября, но лишь 40% жителей откликнулось на призыв запастись препаратом, не все запасы розданы, срок их выдачи продлен до 17 декабря. О необходимости забрать таблетки йода из аптек регулярно напоминают в рассылках на электронную почту и мобильные телефоны. Йод в таблетках используются в случае ядерной аварии для защиты организма от воздействия радиации.В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/belaes-1585024612.html
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белорусская аэс, минск, белоруссия, литва, в мире

Жителей Литвы призвали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС

16:29 03.12.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВИЛЬНЮС, 3 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел Литвы опубликовало в своем Facebook инструкцию о порядке действий для граждан на случай аварии на Белорусской АЭС.
"При уведомлении о возможной аварии на БелАЭС у каждого жителя должны быть запасы еды и воды как минимум на 72 часа, пока вы не получите помощь от специальных служб", - озвучил в четверг рекомендации ведомства руководитель пресс-службы МВД Миндаугас Баярунас в программе национального телевидения.
В перечень продуктов, который представлен в Facebook МВД, входят мясные и овощные консервы, крупы, растительное масло, сахар, приправы, соль, мёд, чай, а также 12 литров минеральной воды. Дано указание, как и где хранить продукты. На случай эвакуации ведомство рекомендует подготовить соответствующую сумку.
МВД отмечает необходимость сохранить эти рекомендации. "Чем лучше вы информированы, тем лучше будете знать, как действовать в чрезвычайной ситуации, и тем легче будет отреагировать на потенциальную опасность", - говорится в сообщении ведомства.
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Власти Литвы ещё до запуска БелАЭС закупили 4 миллиона таблеток йода. Ими обеспечат жителей, которые живут в радиусе 100 километров от БелАЭС. Планировалось, что распространить таблетки удастся до 17 ноября, но лишь 40% жителей откликнулось на призыв запастись препаратом, не все запасы розданы, срок их выдачи продлен до 17 декабря. О необходимости забрать таблетки йода из аптек регулярно напоминают в рассылках на электронную почту и мобильные телефоны. Йод в таблетках используются в случае ядерной аварии для защиты организма от воздействия радиации.
В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.
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