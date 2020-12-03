https://ria.ru/20201203/litva-1587535037.html

Жителей Литвы призвали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС

Жителей Литвы призвали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС

Министерство внутренних дел Литвы опубликовало в своем Facebook инструкцию о порядке действий для граждан на случай аварии на Белорусской АЭС. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:29

2020-12-03T16:29

2020-12-03T16:29

белорусская аэс

минск

белоруссия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155285/65/1552856526_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_daf977f5d5fc016551bf42f2c67b174f.jpg

ВИЛЬНЮС, 3 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел Литвы опубликовало в своем Facebook инструкцию о порядке действий для граждан на случай аварии на Белорусской АЭС."При уведомлении о возможной аварии на БелАЭС у каждого жителя должны быть запасы еды и воды как минимум на 72 часа, пока вы не получите помощь от специальных служб", - озвучил в четверг рекомендации ведомства руководитель пресс-службы МВД Миндаугас Баярунас в программе национального телевидения.В перечень продуктов, который представлен в Facebook МВД, входят мясные и овощные консервы, крупы, растительное масло, сахар, приправы, соль, мёд, чай, а также 12 литров минеральной воды. Дано указание, как и где хранить продукты. На случай эвакуации ведомство рекомендует подготовить соответствующую сумку.МВД отмечает необходимость сохранить эти рекомендации. "Чем лучше вы информированы, тем лучше будете знать, как действовать в чрезвычайной ситуации, и тем легче будет отреагировать на потенциальную опасность", - говорится в сообщении ведомства.Власти Литвы ещё до запуска БелАЭС закупили 4 миллиона таблеток йода. Ими обеспечат жителей, которые живут в радиусе 100 километров от БелАЭС. Планировалось, что распространить таблетки удастся до 17 ноября, но лишь 40% жителей откликнулось на призыв запастись препаратом, не все запасы розданы, срок их выдачи продлен до 17 декабря. О необходимости забрать таблетки йода из аптек регулярно напоминают в рассылках на электронную почту и мобильные телефоны. Йод в таблетках используются в случае ядерной аварии для защиты организма от воздействия радиации.В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/belaes-1585024612.html

https://ria.ru/20201130/belaes-1586940962.html

минск

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, минск, белоруссия, литва, в мире