https://ria.ru/20201203/lipetsk-1587534580.html

ОЭЗ "Липецк" - в числе лидеров Национального рейтинга

ОЭЗ "Липецк" - в числе лидеров Национального рейтинга

ОЭЗ "Липецк" согласно данным ассоциации кластеров и технопарков РФ и Минэкономразвития занимает вторую позицию в группе "Высокая инвестиционная... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:28

2020-12-03T16:28

2020-12-03T16:28

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости. ОЭЗ "Липецк" согласно данным ассоциации кластеров и технопарков РФ и Минэкономразвития занимает вторую позицию в группе "Высокая инвестиционная привлекательность" IV Национального рейтинга особых экономических зон России, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.В этом году в рейтинге приняли участие 16 особых экономических зон из 13 регионов страны.По словам Артамонова особая экономическая зона "Липецк" сегодня опережает многие другие подобные площадки страны, занимая лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах.Однако темпы нужно увеличить, считает губернатор. "Необходимо на 100% заполнить резидентами грязинскую площадку и интенсивнее развивать елецкую. Открывая инновационные предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском рынке, мы решаем сегодня главные для нас задачи - социально-экономическое развитие области, повышение качества и уровня жизни людей, рост их благосостояния", – сказал Артамонов.Он добавил, что оценка особых экономических зон сформирована на основе 30 показателей, в числе которых - инвестиционная привлекательность региона России, благоприятные условия для предпринимательской деятельности в ОЭЗ, обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой, земельные ресурсы (и объекты капитального строительства), инвестиционная (и инновационная) активность резидентов ОЭЗ, информационная открытость интернет-сайта ОЭЗ.По словам Артамонова, удерживать лидирующие позиции ОЭЗ "Липецк" позволяет соблюдение многих факторов, но в первую очередь – создание комфортных условия работы для инвестора."Мы оперативно рассматриваем все заявки, берем на себя часть организационных вопросов при "входе" инвестора на площадку, т.е. всячески способствуем ускорению процесса от подписания соглашения до ввода предприятия в эксплуатацию", - отметил Артамонов.Глава региона добавил, что сейчас в ОЭЗ "Липецк" зарегистрированы 64 резидента с объемом заявленных инвестиций 178 миллиардов рублей. Работают 28 предприятий. Объем производства резидентов составил 139 миллиардов рублей с даты создания ОЭЗ, освоено 66 миллиардов рублей инвестиций. На предприятиях создано почти 5 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20201202/avtodoroga-1587415538.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецк