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Культура
https://ria.ru/20201203/kultura-1587528972.html
Путину представят предложение по наградам работников культуры с ОВЗ
Путину представят предложение по наградам работников культуры с ОВЗ
Президент РФ Владимир Путин попросил члена Общественной палаты РФ, заслуженную артистку РФ Диану Гурцкую представить в администрацию предложение по присуждению... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:05
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культура
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
диана гурцкая
сергей кириенко
владимир путин
оон
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил члена Общественной палаты РФ, заслуженную артистку РФ Диану Гурцкую представить в администрацию предложение по присуждению госнаград лицам с инвалидностью из числа деятелей культуры.В рамках встречи президента с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями Гурцкая сообщила, что после ратификации конвенции ООН о правах инвалидов Россия стала "флагманом реализации культурных проектов людей с инвалидностью"."Среди лиц с инвалидностью выросло и состоялось целое поколение артистов, художников, композиторов и педагогов, которые показывают выдающиеся достижения. И их не останавливают ни в творчестве, ни в общественной работе ни пандемия, ни какие-либо ограничения... Я бы хотела попросить вашего согласия представить лучших из них для награждения государственными наградами", - предложила общественница, отметив, что ОП РФ совместно с Минкультом подготовит соответствующий список."По поводу награждения госнаградами: не сомневайтесь, люди, которые заслуживают, конечно, получат эти награды. Я вас прошу тоже представить соответствующие предложения в администрацию президента Российской Федерации Кириенко Сергею Владиленовичу", - среагировал на предложение Гурцкой Путин.
https://ria.ru/20201203/putin-1587527906.html
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россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), диана гурцкая, сергей кириенко, владимир путин, оон, общество

Путину представят предложение по наградам работников культуры с ОВЗ

16:05 03.12.2020 (обновлено: 16:08 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил члена Общественной палаты РФ, заслуженную артистку РФ Диану Гурцкую представить в администрацию предложение по присуждению госнаград лицам с инвалидностью из числа деятелей культуры.
В рамках встречи президента с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями Гурцкая сообщила, что после ратификации конвенции ООН о правах инвалидов Россия стала "флагманом реализации культурных проектов людей с инвалидностью".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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"Среди лиц с инвалидностью выросло и состоялось целое поколение артистов, художников, композиторов и педагогов, которые показывают выдающиеся достижения. И их не останавливают ни в творчестве, ни в общественной работе ни пандемия, ни какие-либо ограничения... Я бы хотела попросить вашего согласия представить лучших из них для награждения государственными наградами", - предложила общественница, отметив, что ОП РФ совместно с Минкультом подготовит соответствующий список.
"По поводу награждения госнаградами: не сомневайтесь, люди, которые заслуживают, конечно, получат эти награды. Я вас прошу тоже представить соответствующие предложения в администрацию президента Российской Федерации Кириенко Сергею Владиленовичу", - среагировал на предложение Гурцкой Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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КультураРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Диана ГурцкаяСергей КириенкоВладимир ПутинООНОбщество
 
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