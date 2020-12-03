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В Крыму высмеяли союз Турции и Украины по вопросу полуострова
В Крыму высмеяли союз Турции и Украины по вопросу полуострова
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал "детскими играми" поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной платформы по... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:09
2020-12-03T11:09
россия
дмитрий кулеба
ефим фикс
мевлют чавушоглу
турция
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал "детскими играми" поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной платформы по возращению контроля над Крымом.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.По его словам, международное сообщество должно сознавать, что создание так называемой "крымской платформы" - это непонятная и бесперспективная игра.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
турция
республика крым
украина
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россия, дмитрий кулеба, ефим фикс, мевлют чавушоглу, турция, республика крым, украина

В Крыму высмеяли союз Турции и Украины по вопросу полуострова

11:09 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал "детскими играми" поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной платформы по возращению контроля над Крымом.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.

"Это детские игры, которые Турция проводит вместе с Украиной. Я удивлен, что Турция, являясь мощным и авторитетным государством, играется в игры с Украиной, хотя прекрасно понимает, что в крымском вопросе ничего изменить нельзя. Крым есть составная часть Российской Федерации", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, международное сообщество должно сознавать, что создание так называемой "крымской платформы" - это непонятная и бесперспективная игра.
Крым - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 10:56
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияДмитрий КулебаЕфим ФиксМевлют ЧавушоглуТурцияРеспублика КрымУкраина
 
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