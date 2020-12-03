https://ria.ru/20201203/krym-1587469257.html

В Крыму высмеяли союз Турции и Украины по вопросу полуострова

В Крыму высмеяли союз Турции и Украины по вопросу полуострова

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал "детскими играми" поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной платформы по... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:09

2020-12-03T11:09

2020-12-03T11:09

россия

дмитрий кулеба

ефим фикс

мевлют чавушоглу

турция

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал "детскими играми" поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной платформы по возращению контроля над Крымом.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.По его словам, международное сообщество должно сознавать, что создание так называемой "крымской платформы" - это непонятная и бесперспективная игра.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201203/krym-1587465847.html

россия

турция

республика крым

украина

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россия, дмитрий кулеба, ефим фикс, мевлют чавушоглу, турция, республика крым, украина