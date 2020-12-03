https://ria.ru/20201203/krym-1587469257.html
В Крыму высмеяли союз Турции и Украины по вопросу полуострова
В Крыму высмеяли союз Турции и Украины по вопросу полуострова
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал "детскими играми" поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной платформы по... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:09
2020-12-03T11:09
2020-12-03T11:09
россия
дмитрий кулеба
ефим фикс
мевлют чавушоглу
турция
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156174/15/1561741525_0:93:3313:1956_1400x0_80_0_0_e6cdf9312bda16cbb169f8e1f054819f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал "детскими играми" поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной платформы по возращению контроля над Крымом.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.По его словам, международное сообщество должно сознавать, что создание так называемой "крымской платформы" - это непонятная и бесперспективная игра.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201203/krym-1587465847.html
россия
турция
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156174/15/1561741525_291:0:3020:2047_1400x0_80_0_0_c10df8f21168ab0e0d809da0647893b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий кулеба, ефим фикс, мевлют чавушоглу, турция, республика крым, украина