https://ria.ru/20201203/krym-1587465847.html
Эксперт оценил обвинения НАТО в адрес России в наращивании мощи в Крыму
Эксперт оценил обвинения НАТО в адрес России в наращивании мощи в Крыму
Обвинения генсека НАТО Йенса Столтенберга в наращивании военной мощи в Крыму – стандартная для него риторика, реагировать не стоит, заявил в четверг РИА Новости РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:56
2020-12-03T10:56
2020-12-03T10:56
игорь коротченко
нато
йенс столтенберг
грузия
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Обвинения генсека НАТО Йенса Столтенберга в наращивании военной мощи в Крыму – стандартная для него риторика, реагировать не стоит, заявил в четверг РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Накануне Столтенберг пожаловался, что Россия "продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины" и "активно развертывать силы в Черноморском регионе". Альянс, по его словам, отвечает на это усилением присутствия на суше, на море и в воздухе."Заявления генсека НАТО – это дежурные обвинения, практически весь свой срок пребывания в этой должности Столтенберг только и делает, что обвиняет, поэтому реагировать на это надо спокойно и действовать по принципу "собака лает – караван идет", - считает Коротченко.При этом, отметил эксперт, именно НАТО отрабатывает различные сценарии военной агрессии по отношению к России – это следует из "характера учений, которые альянс проводит вблизи наших границ"."Россия делает из этого соответствующие выводы", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201203/nato-1587463228.html
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игорь коротченко, нато, йенс столтенберг, грузия, в мире