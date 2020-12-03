https://ria.ru/20201203/krym-1587463614.html
В Госдуме ответили на обвинения в адрес России в наращивании мощи в Крыму
В Госдуме ответили на обвинения в адрес России в наращивании мощи в Крыму
Мощная армейская группировка в Крыму создана прежде всего в ответ на постоянные провокации НАТО, заявил РИА Новости в четверг депутат Госдумы от Севастополя... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:43
2020-12-03T10:43
2020-12-03T10:43
черное море
дмитрий белик
с-400 «триумф»
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мощная армейская группировка в Крыму создана прежде всего в ответ на постоянные провокации НАТО, заявил РИА Новости в четверг депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг пожаловался, что Россия "продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины" и "активно развертывать силы в Черноморском регионе". Альянс, по его словам, отвечает на это усилением присутствия на суше, на море и в воздухе."Российская военная группировка в Крыму действительно многократно усилилась за последние шесть лет и представляет собой единый технологический монолит нашей обороны в данном регионе. С 2014 года НАТО сделала все, чтобы мы выбрали именно такой путь", - сказал Белик.По словам парламентария, именно натовские провокации заставили пойти на кардинальные шаги в регионе Черного моря: у берегов Крыма альянс "ведет себя как агрессивный провокатор"."Их самолеты-разведчики постоянно тестируют наши воздушные границы, и поэтому мы дислоцируем в Крыму несколько десятков современных истребителей типа Су-30. Их корабли с ударным вооружением постоянно ходят возле наших территориальных вод, и поэтому мы активизировали работу противокорабельных комплексов типа "Бастион", - рассказал депутат.По его словам, НАТО "постоянно натравливает Украину, чтобы та испытывала ракеты, способные достичь территории Крыма" - и Россия в ответ построила эшелонированную ПВО, включающую комплексы С-400.Кроме того, Россия развернула в Крыму станции радиоэлектронной борьбы типа "Красуха-4", "чтобы закрыть глаза тем, кто хочет увидеть то, что ему не положено"."Так что генсек НАТО прав - мы действительно нарастили военную мощь в Черном море, но исключительно благодаря действиям НАТО", - резюмировал Белик.
https://ria.ru/20201203/nato-1587463228.html
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