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В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 9203, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T23:04
2020-12-03T23:04
2020-12-03T23:04
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 9203, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 73 умерших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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