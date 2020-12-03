https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587588762.html

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 9203, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T23:04

2020-12-03T23:04

2020-12-03T23:04

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 9203, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 73 умерших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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