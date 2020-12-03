https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587585933.html

В мире за сутки более 590 тысяч человек заразились коронавирусом

В мире за сутки более 590 тысяч человек заразились коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 590 тысяч, скончались 11 741 человек, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T22:31

2020-12-03T22:31

2020-12-03T22:31

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

распространение нового коронавируса

воз

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 590 тысяч, скончались 11 741 человек, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и в Европе (более 225 тысяч). Всего в мире выявлено более 63,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html

весь мир

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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире