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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587585933.html
В мире за сутки более 590 тысяч человек заразились коронавирусом
В мире за сутки более 590 тысяч человек заразились коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 590 тысяч, скончались 11 741 человек, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T22:31
2020-12-03T22:31
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
распространение нового коронавируса
воз
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 590 тысяч, скончались 11 741 человек, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и в Европе (более 225 тысяч). Всего в мире выявлено более 63,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

В мире за сутки более 590 тысяч человек заразились коронавирусом

22:31 03.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 590 тысяч, скончались 11 741 человек, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и в Европе (более 225 тысяч). Всего в мире выявлено более 63,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
 
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