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В мире за сутки более 590 тысяч человек заразились коронавирусом
В мире за сутки более 590 тысяч человек заразились коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 590 тысяч, скончались 11 741 человек, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T22:31
2020-12-03T22:31
2020-12-03T22:31
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 590 тысяч, скончались 11 741 человек, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и в Европе (более 225 тысяч). Всего в мире выявлено более 63,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире