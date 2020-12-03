https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587580612.html

В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится распространение COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится распространение COVID-19

Распространение коронавируса остановится, когда все будут соблюдать меры защиты и профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T21:13

2020-12-03T21:13

2020-12-03T21:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Распространение коронавируса остановится, когда все будут соблюдать меры защиты и профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это новый коронавирус, он пришел в свой сезон. Он ведет себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришел в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и весенний. И вот удастся остановить распространение ровно тогда, когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество