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В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится распространение COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится распространение COVID-19
Распространение коронавируса остановится, когда все будут соблюдать меры защиты и профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:13
2020-12-03T21:13
2020-12-03T21:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Распространение коронавируса остановится, когда все будут соблюдать меры защиты и профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это новый коронавирус, он пришел в свой сезон. Он ведет себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришел в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и весенний. И вот удастся остановить распространение ровно тогда, когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество