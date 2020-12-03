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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587578824.html
Попова заявила о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19
Попова заявила о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19
Ситуация с коронавирусом в России, безусловно, напряженная, но темпы прироста новых случаев снижаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:57
2020-12-03T21:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России, безусловно, напряженная, но темпы прироста новых случаев снижаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация (с COVID-19 ред.), безусловно, напряженная, это очевидно. Мы хоть не намного, но все-таки прирастаем. Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Попова подчеркнула, что по данным эпидрасследований Роспотребнадзора, больше всего заражаются люди трудоспособного возраста."Люди от 29 до 64 лет достаточно большое количество заражений на рабочем месте, в офисах, и потом они приносят это домой, и распространение в домашних очагах", - добавила Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова заявила о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19

20:57 03.12.2020 (обновлено: 21:07 03.12.2020)
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкАнна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России, безусловно, напряженная, но темпы прироста новых случаев снижаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация (с COVID-19 ред.), безусловно, напряженная, это очевидно. Мы хоть не намного, но все-таки прирастаем. Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Попова подчеркнула, что по данным эпидрасследований Роспотребнадзора, больше всего заражаются люди трудоспособного возраста.
"Люди от 29 до 64 лет достаточно большое количество заражений на рабочем месте, в офисах, и потом они приносят это домой, и распространение в домашних очагах", - добавила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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