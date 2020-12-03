https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587578824.html
Попова заявила о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19
Попова заявила о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19
Ситуация с коронавирусом в России, безусловно, напряженная, но темпы прироста новых случаев снижаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:57
2020-12-03T20:57
2020-12-03T21:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России, безусловно, напряженная, но темпы прироста новых случаев снижаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация (с COVID-19 ред.), безусловно, напряженная, это очевидно. Мы хоть не намного, но все-таки прирастаем. Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Попова подчеркнула, что по данным эпидрасследований Роспотребнадзора, больше всего заражаются люди трудоспособного возраста."Люди от 29 до 64 лет достаточно большое количество заражений на рабочем месте, в офисах, и потом они приносят это домой, и распространение в домашних очагах", - добавила Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)