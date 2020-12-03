https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587578824.html

Попова заявила о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19

Попова заявила о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России, безусловно, напряженная, но темпы прироста новых случаев снижаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:57

2020-12-03T20:57

2020-12-03T21:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России, безусловно, напряженная, но темпы прироста новых случаев снижаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация (с COVID-19 ред.), безусловно, напряженная, это очевидно. Мы хоть не намного, но все-таки прирастаем. Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Попова подчеркнула, что по данным эпидрасследований Роспотребнадзора, больше всего заражаются люди трудоспособного возраста."Люди от 29 до 64 лет достаточно большое количество заражений на рабочем месте, в офисах, и потом они приносят это домой, и распространение в домашних очагах", - добавила Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)