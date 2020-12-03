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https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587530993.html
Названы симптомы опасного осложнения COVID-19
Названы симптомы опасного осложнения COVID-19
Специалисты клиники Мэйо назвали симптомы мультисистемного воспалительного синдрома, который может возникнуть в результате чрезмерного иммунного ответа на... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:13
2020-12-03T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Специалисты клиники Мэйо назвали симптомы мультисистемного воспалительного синдрома, который может возникнуть в результате чрезмерного иммунного ответа на COVID-19, пишет Medical Xpress.Отмечается, что данное заболевание может возникнуть как у детей (MIS-C), так и у взрослых (MIS-A) в первые несколько недель после заражения, когда основные симптомы COVID-19 уже проходят. Оно вызывает воспаление различных частей тела и органов, сопровождающееся отеком, часто с покраснением и болью.В качестве признаков мультисистемного воспалительного синдрома медики указывают лихорадку, которая длится более 24 часов, рвоту, диарею, боль в животе, кожные высыпания, покраснение глаз, покраснение или припухлость губ и языка, чувство сильной усталости, покраснение или отек конечностей.К экстренным симптомам специалисты относят сильную боль в животе, сердечные симптомы, включая боль в груди, учащенное сердцебиение и одышку, посинение губ и лица, спутанность сознания, трудности с пробуждением, боль в животе с рвотой и диареей, кожную сыпь и припухлость конечностей, обморок и низкое артериальное давление.Врачи подчеркивают, что при появлении подобной симптоматики следует немедленно обратиться за медицинской помощью.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Названы симптомы опасного осложнения COVID-19

16:13 03.12.2020 (обновлено: 16:51 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Специалисты клиники Мэйо назвали симптомы мультисистемного воспалительного синдрома, который может возникнуть в результате чрезмерного иммунного ответа на COVID-19, пишет Medical Xpress.
Отмечается, что данное заболевание может возникнуть как у детей (MIS-C), так и у взрослых (MIS-A) в первые несколько недель после заражения, когда основные симптомы COVID-19 уже проходят. Оно вызывает воспаление различных частей тела и органов, сопровождающееся отеком, часто с покраснением и болью.
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В качестве признаков мультисистемного воспалительного синдрома медики указывают лихорадку, которая длится более 24 часов, рвоту, диарею, боль в животе, кожные высыпания, покраснение глаз, покраснение или припухлость губ и языка, чувство сильной усталости, покраснение или отек конечностей.
К экстренным симптомам специалисты относят сильную боль в животе, сердечные симптомы, включая боль в груди, учащенное сердцебиение и одышку, посинение губ и лица, спутанность сознания, трудности с пробуждением, боль в животе с рвотой и диареей, кожную сыпь и припухлость конечностей, обморок и низкое артериальное давление.
Врачи подчеркивают, что при появлении подобной симптоматики следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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