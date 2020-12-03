https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587519492.html

Ученые СПбГУ выявили пользу прививки от туберкулеза при борьбе с COVID-19

Ученые СПбГУ выявили пользу прививки от туберкулеза при борьбе с COVID-19

Сделанная в раннем детстве прививка от туберкулеза (БЦЖ-вакцинация) способна в будущем облегчить течение коронавирусной инфекции, выяснили ученые СПбГУ... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:17

2020-12-03T15:17

2020-12-03T16:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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финляндия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Сделанная в раннем детстве прививка от туберкулеза (БЦЖ-вакцинация) способна в будущем облегчить течение коронавирусной инфекции, выяснили ученые СПбГУ. Соответствующий обзор опубликован в научном журнале Juvenis scientia, сообщает пресс-служба вуза.В преддверии VI Международной академии аутоиммунитета специалисты СПбГУ проанализировали около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира."Анализ этих данных показал: распространение новой коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему таким образом, что новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело", — говорится в сообщении.Как выяснили ученые, смертность от COVID-19 оказалась ниже в странах, где существовали или до сих пор продолжают работать национальные программы иммунизации БЦЖ-вакциной, "особенно если практиковались ревакцинации": в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке и ряде стран, входивших в СССР.Там, где массовая вакцинация от туберкулеза никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад, например в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии, уровень смертности выше.По данным исследователей, вакцина БЦЖ запускает тренированный иммунитет, который активирует клетки, мобилизующие защитные силы организма. Кроме того, медиаторы, вырабатываемые после прививки, в конечном итоге могут способствовать менее тяжелому течению заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, санкт-петербургский государственный университет, финляндия, япония, сша