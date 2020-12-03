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Ученые СПбГУ выявили пользу прививки от туберкулеза при борьбе с COVID-19
Ученые СПбГУ выявили пользу прививки от туберкулеза при борьбе с COVID-19
Сделанная в раннем детстве прививка от туберкулеза (БЦЖ-вакцинация) способна в будущем облегчить течение коронавирусной инфекции, выяснили ученые СПбГУ... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:17
2020-12-03T15:17
2020-12-03T16:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Сделанная в раннем детстве прививка от туберкулеза (БЦЖ-вакцинация) способна в будущем облегчить течение коронавирусной инфекции, выяснили ученые СПбГУ. Соответствующий обзор опубликован в научном журнале Juvenis scientia, сообщает пресс-служба вуза.В преддверии VI Международной академии аутоиммунитета специалисты СПбГУ проанализировали около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира."Анализ этих данных показал: распространение новой коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему таким образом, что новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело", — говорится в сообщении.Как выяснили ученые, смертность от COVID-19 оказалась ниже в странах, где существовали или до сих пор продолжают работать национальные программы иммунизации БЦЖ-вакциной, "особенно если практиковались ревакцинации": в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке и ряде стран, входивших в СССР.Там, где массовая вакцинация от туберкулеза никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад, например в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии, уровень смертности выше.По данным исследователей, вакцина БЦЖ запускает тренированный иммунитет, который активирует клетки, мобилизующие защитные силы организма. Кроме того, медиаторы, вырабатываемые после прививки, в конечном итоге могут способствовать менее тяжелому течению заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, санкт-петербургский государственный университет, финляндия, япония, сша
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости.
Сделанная в раннем детстве прививка от туберкулеза (БЦЖ-вакцинация) способна в будущем облегчить течение коронавирусной инфекции, выяснили ученые СПбГУ
. Соответствующий обзор опубликован в научном журнале Juvenis scientia, сообщает пресс-служба вуза.
В преддверии VI Международной академии аутоиммунитета специалисты СПбГУ проанализировали около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира.
"Анализ этих данных показал: распространение новой коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему таким образом, что новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело", — говорится в сообщении.
Как выяснили ученые, смертность от COVID-19 оказалась ниже в странах, где существовали или до сих пор продолжают работать национальные программы иммунизации БЦЖ-вакциной, "особенно если практиковались ревакцинации": в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке и ряде стран, входивших в СССР.
Там, где массовая вакцинация от туберкулеза никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад, например в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии, уровень смертности выше.
По данным исследователей, вакцина БЦЖ запускает тренированный иммунитет, который активирует клетки, мобилизующие защитные силы организма. Кроме того, медиаторы, вырабатываемые после прививки, в конечном итоге могут способствовать менее тяжелому течению заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.