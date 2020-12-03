Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587514623.html
Врачи предупредили о тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении
Врачи предупредили о тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении
Медики, работающие в "красных зонах", рассказали URA.RU о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:54
2020-12-03T14:54
коронавирус covid-19
воз
бразилия
индия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_771972fc2fe6a3d46f1281df9d536fd4.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Медики, работающие в&nbsp;"красных зонах", рассказали URA.RU о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения.Медик отметил, что заразившиеся вирусом повторно переносят заболевание тяжелее и почти всегда — с пневмонией.Начальник госпиталя ветеранов Олег Забродин, в свою очередь, рассказал, что показатель иммуноглобулинов (антител) не коррелирует с тяжестью течения этой инфекции."Я&nbsp;встречал пациентов, которые очень тяжело переносили COVID, и&nbsp;у&nbsp;них было невысокое напряжение иммунитета. А&nbsp;бывает, что человек болел легко, но&nbsp;имеет высокий титр антигена", — отметил врач.Забродин уточнил, что таковы особенности этого вируса и иммунитета человека. По мнению специалиста, процент повторных заражений снизится, когда произойдет естественная иммунизация и&nbsp;начнется вакцинация населения.Пандемия COVID-19 охватила почти всю планету. По последним данным ВОЗ, вирусом заразились 64 миллиона человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
https://ria.ru/20201203/sroki-1587510402.html
бразилия
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_70f52cdf8d0617e945fc9e43afa2b133.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша

Врачи предупредили о тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении

14:54 03.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Медики, работающие в "красных зонах", рассказали URA.RU о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения.
"После того как пациент переболел первый раз, уровень антител сперва высокий, но через несколько месяцев — ноль, и он снова попадает к нам", — рассказал врач одной из екатеринбургских клиник.
Медик отметил, что заразившиеся вирусом повторно переносят заболевание тяжелее и почти всегда — с пневмонией.
Начальник госпиталя ветеранов Олег Забродин, в свою очередь, рассказал, что показатель иммуноглобулинов (антител) не коррелирует с тяжестью течения этой инфекции.
"Я встречал пациентов, которые очень тяжело переносили COVID, и у них было невысокое напряжение иммунитета. А бывает, что человек болел легко, но имеет высокий титр антигена", — отметил врач.
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 14:37Распространение нового коронавируса
Власти Москвы назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу
Забродин уточнил, что таковы особенности этого вируса и иммунитета человека. По мнению специалиста, процент повторных заражений снизится, когда произойдет естественная иммунизация и начнется вакцинация населения.
Пандемия COVID-19 охватила почти всю планету. По последним данным ВОЗ, вирусом заразились 64 миллиона человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
 
Коронавирус COVID-19ВОЗБразилияИндияСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Узбекистане решение по испытаниям "Спутник V" примут в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния