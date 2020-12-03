https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587514623.html
Врачи предупредили о тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении
Врачи предупредили о тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении
Медики, работающие в "красных зонах", рассказали URA.RU о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:54
2020-12-03T14:54
2020-12-03T14:54
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воз
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Медики, работающие в "красных зонах", рассказали URA.RU о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения.Медик отметил, что заразившиеся вирусом повторно переносят заболевание тяжелее и почти всегда — с пневмонией.Начальник госпиталя ветеранов Олег Забродин, в свою очередь, рассказал, что показатель иммуноглобулинов (антител) не коррелирует с тяжестью течения этой инфекции."Я встречал пациентов, которые очень тяжело переносили COVID, и у них было невысокое напряжение иммунитета. А бывает, что человек болел легко, но имеет высокий титр антигена", — отметил врач.Забродин уточнил, что таковы особенности этого вируса и иммунитета человека. По мнению специалиста, процент повторных заражений снизится, когда произойдет естественная иммунизация и начнется вакцинация населения.Пандемия COVID-19 охватила почти всю планету. По последним данным ВОЗ, вирусом заразились 64 миллиона человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
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коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Медики, работающие в "красных зонах", рассказали URA.RU
о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения.
"После того как пациент переболел первый раз, уровень антител сперва высокий, но через несколько месяцев — ноль, и он снова попадает к нам", — рассказал врач одной из екатеринбургских клиник.
Медик отметил, что заразившиеся вирусом повторно переносят заболевание тяжелее и почти всегда — с пневмонией.
Начальник госпиталя ветеранов Олег Забродин, в свою очередь, рассказал, что показатель иммуноглобулинов (антител) не коррелирует с тяжестью течения этой инфекции.
"Я встречал пациентов, которые очень тяжело переносили COVID, и у них было невысокое напряжение иммунитета. А бывает, что человек болел легко, но имеет высокий титр антигена", — отметил врач.
Забродин уточнил, что таковы особенности этого вируса и иммунитета человека. По мнению специалиста, процент повторных заражений снизится, когда произойдет естественная иммунизация и начнется вакцинация населения.
Пандемия COVID-19 охватила почти всю планету. По последним данным ВОЗ
, вирусом заразились 64 миллиона человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США
, Индии
и Бразилии
.