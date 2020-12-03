https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587514623.html

Врачи предупредили о тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении

Врачи предупредили о тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении

Медики, работающие в "красных зонах", рассказали URA.RU о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:54

2020-12-03T14:54

2020-12-03T14:54

коронавирус covid-19

воз

бразилия

индия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_771972fc2fe6a3d46f1281df9d536fd4.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Медики, работающие в "красных зонах", рассказали URA.RU о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения.Медик отметил, что заразившиеся вирусом повторно переносят заболевание тяжелее и почти всегда — с пневмонией.Начальник госпиталя ветеранов Олег Забродин, в свою очередь, рассказал, что показатель иммуноглобулинов (антител) не коррелирует с тяжестью течения этой инфекции."Я встречал пациентов, которые очень тяжело переносили COVID, и у них было невысокое напряжение иммунитета. А бывает, что человек болел легко, но имеет высокий титр антигена", — отметил врач.Забродин уточнил, что таковы особенности этого вируса и иммунитета человека. По мнению специалиста, процент повторных заражений снизится, когда произойдет естественная иммунизация и начнется вакцинация населения.Пандемия COVID-19 охватила почти всю планету. По последним данным ВОЗ, вирусом заразились 64 миллиона человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20201203/sroki-1587510402.html

бразилия

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша