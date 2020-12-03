https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587476899.html

Оперштаб объяснил резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 в Москве

Оперштаб объяснил резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 в Москве

Число новых случаев COVID в Москве достигает пика в середине недели из-за большого числа обращений жителей в понедельник и вторник, сообщил столичный... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:51

2020-12-03T11:51

2020-12-03T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число новых случаев COVID в Москве достигает пика в середине недели из-за большого числа обращений жителей в понедельник и вторник, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В четверг в Москве подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.Отмечается, что в столице самое большое в стране число лабораторий, их 60. В их числе 28 частных, загрузка которых в течение недели неравномерна. Количество анализов, проводимых во всех лабораториях города, может отличаться изо дня в день на 20-25 тысяч. Соответственно, и процент выявленных случаев коронавируса каждый день может быть разным."Понедельник и вторник традиционно являются пиковыми днями обращения жителей в медицинские организации, а, следовательно, и забором анализов на COVID-19. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели", - говорится в сообщении.Уточняется, что неделей ранее рост случаев коронавируса зафиксирован в четверг, 26 ноября, тогда было 6075 человек, а 27 ноября отмечалось максимальное значение за неделю – 7918. На этой неделе ситуация повторяется: в четверг, 3 декабря, наблюдается существенный рост случаев COVID-19."Количество обращений в медучреждения и количество исследований на коронавирус с пятницы по воскресенье плавно снижается. Это происходит в том числе потому, что в выходные дни не проводится тестирование сотрудников организаций силами частных лабораторий. Аналогичные тенденции разброса показателя новых случаев в течение недели отмечаются и в других мегаполисах, сопоставимых с Москвой по численности населения. Это нормальная закономерность, причина которой в большом числе лабораторий, проведённых анализов, а также поведенческом факторе", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587451917.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва