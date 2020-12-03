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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587476899.html
Оперштаб объяснил резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 в Москве
Оперштаб объяснил резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 в Москве
Число новых случаев COVID в Москве достигает пика в середине недели из-за большого числа обращений жителей в понедельник и вторник, сообщил столичный... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:51
2020-12-03T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число новых случаев COVID в Москве достигает пика в середине недели из-за большого числа обращений жителей в понедельник и вторник, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В четверг в Москве подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.Отмечается, что в столице самое большое в стране число лабораторий, их 60. В их числе 28 частных, загрузка которых в течение недели неравномерна. Количество анализов, проводимых во всех лабораториях города, может отличаться изо дня в день на 20-25 тысяч. Соответственно, и процент выявленных случаев коронавируса каждый день может быть разным."Понедельник и вторник традиционно являются пиковыми днями обращения жителей в медицинские организации, а, следовательно, и забором анализов на COVID-19. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели", - говорится в сообщении.Уточняется, что неделей ранее рост случаев коронавируса зафиксирован в четверг, 26 ноября, тогда было 6075 человек, а 27 ноября отмечалось максимальное значение за неделю – 7918. На этой неделе ситуация повторяется: в четверг, 3 декабря, наблюдается существенный рост случаев COVID-19."Количество обращений в медучреждения и количество исследований на коронавирус с пятницы по воскресенье плавно снижается. Это происходит в том числе потому, что в выходные дни не проводится тестирование сотрудников организаций силами частных лабораторий. Аналогичные тенденции разброса показателя новых случаев в течение недели отмечаются и в других мегаполисах, сопоставимых с Москвой по численности населения. Это нормальная закономерность, причина которой в большом числе лабораторий, проведённых анализов, а также поведенческом факторе", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва

Оперштаб объяснил резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 в Москве

11:51 03.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число новых случаев COVID в Москве достигает пика в середине недели из-за большого числа обращений жителей в понедельник и вторник, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В четверг в Москве подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что в столице самое большое в стране число лабораторий, их 60. В их числе 28 частных, загрузка которых в течение недели неравномерна. Количество анализов, проводимых во всех лабораториях города, может отличаться изо дня в день на 20-25 тысяч. Соответственно, и процент выявленных случаев коронавируса каждый день может быть разным.
"Понедельник и вторник традиционно являются пиковыми днями обращения жителей в медицинские организации, а, следовательно, и забором анализов на COVID-19. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели", - говорится в сообщении.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Уточняется, что неделей ранее рост случаев коронавируса зафиксирован в четверг, 26 ноября, тогда было 6075 человек, а 27 ноября отмечалось максимальное значение за неделю – 7918. На этой неделе ситуация повторяется: в четверг, 3 декабря, наблюдается существенный рост случаев COVID-19.
"Количество обращений в медучреждения и количество исследований на коронавирус с пятницы по воскресенье плавно снижается. Это происходит в том числе потому, что в выходные дни не проводится тестирование сотрудников организаций силами частных лабораторий. Аналогичные тенденции разброса показателя новых случаев в течение недели отмечаются и в других мегаполисах, сопоставимых с Москвой по численности населения. Это нормальная закономерность, причина которой в большом числе лабораторий, проведённых анализов, а также поведенческом факторе", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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