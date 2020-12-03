https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587476798.html

Оперштаб Москвы рекомендовал оценивать недельную статистику по COVID-19

Оперштаб Москвы рекомендовал оценивать недельную статистику по COVID-19

Для объективной картины по ситуации с коронавирусом стоит анализировать не ежедневную, а недельную заболеваемость, сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:51

2020-12-03T11:51

2020-12-03T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Для объективной картины по ситуации с коронавирусом стоит анализировать не ежедневную, а недельную заболеваемость, сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, комментируя рост числа выявленных случаев.В столице в четверг подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее оперштаб Москвы пояснил, что в середине недели приходят результаты тестов на коронавирус, сданные в понедельник и вторник – "пиковые" дни по обращениям жителей. Поэтому в четверг и пятницу динамика по новым случаям COVID увеличивается."Для объективной картины стоит анализировать не ежедневную, а недельную заболеваемость. Так, на прошлой неделе рост новых случаев COVID-19 составил всего 3%", - отметили в оперштабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/kovid-1587476300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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