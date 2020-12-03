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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587476798.html
Оперштаб Москвы рекомендовал оценивать недельную статистику по COVID-19
Оперштаб Москвы рекомендовал оценивать недельную статистику по COVID-19
Для объективной картины по ситуации с коронавирусом стоит анализировать не ежедневную, а недельную заболеваемость, сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:51
2020-12-03T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Для объективной картины по ситуации с коронавирусом стоит анализировать не ежедневную, а недельную заболеваемость, сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, комментируя рост числа выявленных случаев.В столице в четверг подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее оперштаб Москвы пояснил, что в середине недели приходят результаты тестов на коронавирус, сданные в понедельник и вторник – "пиковые" дни по обращениям жителей. Поэтому в четверг и пятницу динамика по новым случаям COVID увеличивается."Для объективной картины стоит анализировать не ежедневную, а недельную заболеваемость. Так, на прошлой неделе рост новых случаев COVID-19 составил всего 3%", - отметили в оперштабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Оперштаб Москвы рекомендовал оценивать недельную статистику по COVID-19

11:51 03.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Для объективной картины по ситуации с коронавирусом стоит анализировать не ежедневную, а недельную заболеваемость, сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, комментируя рост числа выявленных случаев.
В столице в четверг подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее оперштаб Москвы пояснил, что в середине недели приходят результаты тестов на коронавирус, сданные в понедельник и вторник – "пиковые" дни по обращениям жителей. Поэтому в четверг и пятницу динамика по новым случаям COVID увеличивается.
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"Для объективной картины стоит анализировать не ежедневную, а недельную заболеваемость. Так, на прошлой неделе рост новых случаев COVID-19 составил всего 3%", - отметили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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