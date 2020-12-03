https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587469756.html

Эксперт объяснил, от чего зависит снижение числа новых случаев COVID-19

Эксперт объяснил, от чего зависит снижение числа новых случаев COVID-19

В Москве скоро образуется "иммунная прослойка", которая позволит контролировать эпидемию коронавируса, причем в крупных городах это произойдет раньше, считает... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:11

2020-12-03T11:11

2020-12-03T12:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750377_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_f88437dcd8df2b449e0cb404a3608ed1.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве скоро образуется "иммунная прослойка", которая позволит контролировать эпидемию коронавируса, причем в крупных городах это произойдет раньше, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Достаточным, как отметил инфекционист, по разным подсчетам, является показатель от 60 процентов и выше. При этом он напомнил, что дифтерию в 1990-х удалось остановить только при показателе выше 95 процентов.За сутки в 85 российских регионах выявили рекордные 28 145 новых случаев заражения коронавирусом. До этого пять дней подряд не превышалась отметка в 27 тысяч. Мэр столицы Сергей Собянин ранее говорил, что примерно половина населения Москвы обладает иммунитетом к COVID-19. При этом он отметил, что нет гарантий того, что обладатели антител не заразятся повторно, поэтому особо важна вакцинация. По словам президента России Владимира Путина, представители групп риска — врачи, педагоги, пожилые россияне и страдающие хроническими заболеваниями — начнут получать вакцину уже на следующей неделе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587451917.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество