Эксперт объяснил, от чего зависит снижение числа новых случаев COVID-19
11:11 03.12.2020 (обновлено: 12:55 03.12.2020)
© РИА НовостиМедицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве скоро образуется "иммунная прослойка", которая позволит контролировать эпидемию коронавируса, причем в крупных городах это произойдет раньше, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Однозначно сказать, когда это будет, я не берусь. По Москве мэр Собянин заявлял, что уже около 50 процентов — иммунная прослойка. <…> Есть вероятность того, что в скором времени будет достигнуто какое-то процентное соотношение, которое позволит контролировать эпидемию. Но, опять же, стакан наполовину полон", — сказал Вознесенский РИА Новости.
Достаточным, как отметил инфекционист, по разным подсчетам, является показатель от 60 процентов и выше. При этом он напомнил, что дифтерию в 1990-х удалось остановить только при показателе выше 95 процентов.
За сутки в 85 российских регионах выявили рекордные 28 145 новых случаев заражения коронавирусом. До этого пять дней подряд не превышалась отметка в 27 тысяч.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее говорил, что примерно половина населения Москвы обладает иммунитетом к COVID-19. При этом он отметил, что нет гарантий того, что обладатели антител не заразятся повторно, поэтому особо важна вакцинация.
По словам президента России Владимира Путина, представители групп риска — врачи, педагоги, пожилые россияне и страдающие хроническими заболеваниями — начнут получать вакцину уже на следующей неделе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.