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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587469756.html
Эксперт объяснил, от чего зависит снижение числа новых случаев COVID-19
Эксперт объяснил, от чего зависит снижение числа новых случаев COVID-19
В Москве скоро образуется "иммунная прослойка", которая позволит контролировать эпидемию коронавируса, причем в крупных городах это произойдет раньше, считает... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:11
2020-12-03T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве скоро образуется "иммунная прослойка", которая позволит контролировать эпидемию коронавируса, причем в крупных городах это произойдет раньше, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Достаточным, как отметил инфекционист, по разным подсчетам, является показатель от 60 процентов и выше. При этом он напомнил, что дифтерию в 1990-х удалось остановить только при показателе выше 95 процентов.За сутки в 85 российских регионах выявили рекордные 28 145 новых случаев заражения коронавирусом. До этого пять дней подряд не превышалась отметка в 27 тысяч. Мэр столицы Сергей Собянин ранее говорил, что примерно половина населения Москвы обладает иммунитетом к COVID-19. При этом он отметил, что нет гарантий того, что обладатели антител не заразятся повторно, поэтому особо важна вакцинация. По словам президента России Владимира Путина, представители групп риска — врачи, педагоги, пожилые россияне и страдающие хроническими заболеваниями — начнут получать вакцину уже на следующей неделе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Эксперт объяснил, от чего зависит снижение числа новых случаев COVID-19

11:11 03.12.2020 (обновлено: 12:55 03.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве скоро образуется "иммунная прослойка", которая позволит контролировать эпидемию коронавируса, причем в крупных городах это произойдет раньше, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Однозначно сказать, когда это будет, я не берусь. По Москве мэр Собянин заявлял, что уже около 50 процентов — иммунная прослойка. <…> Есть вероятность того, что в скором времени будет достигнуто какое-то процентное соотношение, которое позволит контролировать эпидемию. Но, опять же, стакан наполовину полон", — сказал Вознесенский РИА Новости.

Достаточным, как отметил инфекционист, по разным подсчетам, является показатель от 60 процентов и выше. При этом он напомнил, что дифтерию в 1990-х удалось остановить только при показателе выше 95 процентов.
За сутки в 85 российских регионах выявили рекордные 28 145 новых случаев заражения коронавирусом. До этого пять дней подряд не превышалась отметка в 27 тысяч.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее говорил, что примерно половина населения Москвы обладает иммунитетом к COVID-19. При этом он отметил, что нет гарантий того, что обладатели антител не заразятся повторно, поэтому особо важна вакцинация.
По словам президента России Владимира Путина, представители групп риска — врачи, педагоги, пожилые россияне и страдающие хроническими заболеваниями — начнут получать вакцину уже на следующей неделе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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