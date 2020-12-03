https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587467188.html

В России выписали рекордное число человек после COVID-19 за сутки

В России выписали рекордное число человек после COVID-19 за сутки

Рекордное за сутки число человек выписаны в России после коронавируса - 29 502, за все время — 1 859 851, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:02

2020-12-03T11:02

2020-12-03T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рекордное за сутки число человек выписаны в России после коронавируса - 29 502, за все время — 1 859 851, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 29 502 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 859 851", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество