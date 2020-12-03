https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587467188.html
В России выписали рекордное число человек после COVID-19 за сутки
В России выписали рекордное число человек после COVID-19 за сутки
Рекордное за сутки число человек выписаны в России после коронавируса - 29 502, за все время — 1 859 851, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:02
2020-12-03T11:02
2020-12-03T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рекордное за сутки число человек выписаны в России после коронавируса - 29 502, за все время — 1 859 851, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 29 502 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 859 851", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество