https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587462647.html

ОНФ просит ужесточить наказание за продажу фальшивых справок по COVID-19

ОНФ просит ужесточить наказание за продажу фальшивых справок по COVID-19

Общероссийский народный фронт просит Генпрокуратуру взять на контроль проблему изготовления фальшивых справок об отсутствии коронавируса и ужесточить наказание... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:35

2020-12-03T10:35

2020-12-03T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общероссийский народный фронт

генеральная прокуратура рф

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт просит Генпрокуратуру взять на контроль проблему изготовления фальшивых справок об отсутствии коронавируса и ужесточить наказание за продажу и покупку таких справок, рассказали РИА Новости в пресс-службе движения.ОНФ провел всероссийский мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавируса без сдачи анализов. По данным мониторинга, в четверти регионов РФ можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. По всем выявленным случаям ОНФ направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль."Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу... Поэтому необходимо ужесточить ответственность как для тех, кто такие справки приобретает, так и для тех, кто их распространяет", – цитирует пресс-служба слова руководителя регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлии Белеховой.Мониторинг показал, что поддельную справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия и ряде других регионов.В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение."География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России", – пояснил замруководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587444004.html

москва

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общероссийский народный фронт, генеральная прокуратура рф, москва, московская область (подмосковье), общество