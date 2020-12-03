https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587462647.html
ОНФ просит ужесточить наказание за продажу фальшивых справок по COVID-19
ОНФ просит ужесточить наказание за продажу фальшивых справок по COVID-19
Общероссийский народный фронт просит Генпрокуратуру взять на контроль проблему изготовления фальшивых справок об отсутствии коронавируса и ужесточить наказание... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:35
2020-12-03T10:35
2020-12-03T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общероссийский народный фронт
генеральная прокуратура рф
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт просит Генпрокуратуру взять на контроль проблему изготовления фальшивых справок об отсутствии коронавируса и ужесточить наказание за продажу и покупку таких справок, рассказали РИА Новости в пресс-службе движения.ОНФ провел всероссийский мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавируса без сдачи анализов. По данным мониторинга, в четверти регионов РФ можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. По всем выявленным случаям ОНФ направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль."Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу... Поэтому необходимо ужесточить ответственность как для тех, кто такие справки приобретает, так и для тех, кто их распространяет", – цитирует пресс-служба слова руководителя регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлии Белеховой.Мониторинг показал, что поддельную справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия и ряде других регионов.В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение."География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России", – пояснил замруководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общероссийский народный фронт, генеральная прокуратура рф, москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт
просит Генпрокуратуру взять на контроль проблему изготовления фальшивых справок об отсутствии коронавируса и ужесточить наказание за продажу и покупку таких справок, рассказали РИА Новости в пресс-службе движения.
ОНФ провел всероссийский мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавируса без сдачи анализов. По данным мониторинга, в четверти регионов РФ можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. По всем выявленным случаям ОНФ направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.
"Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу... Поэтому необходимо ужесточить ответственность как для тех, кто такие справки приобретает, так и для тех, кто их распространяет", – цитирует пресс-служба слова руководителя регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлии Белеховой.
Мониторинг показал, что поддельную справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия и ряде других регионов.
В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.
"География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России", – пояснил замруководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.