https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587451917.html

Ученые назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом

Ученые назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом

Ученые выяснили, что заболевшие члены семьи являются самым частым источником заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:10

2020-12-03T09:10

2020-12-03T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

хунань

здоровье - общество

китай

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что заболевшие члены семьи являются самым частым источником заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.Специалисты из Китая проанализировали данные о 1178 пациентах и 15 648 их близких контактах в провинции Хунань, чтобы выявить наиболее распространенные пути передачи инфекции. Выяснилось, что риск заражения COVID-19 увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных взаимодействий.Так, реже всего люди заражались в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры, далее следовали общественный транспорт и заведения общественного питания. Вероятность передачи вируса значительно возрастала при общении с широким кругом родственников и была самой высокой при проживании с заболевшим членом семьи.Также ученые пришли к выводу, что каждый дополнительный день дома с заразившимся увеличивает риск передачи на десять процентов.При этом отмечается, что в рамках исследования рассматривались данные о заражении в разных местах и с разным количеством контактов, но в условиях введенного локдауна, когда члены одной семьи вынуждены были проводить больше времени вместе из-за самоизоляции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586708778.html

хунань

китай

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коронавирус covid-19, хунань, здоровье - общество, китай