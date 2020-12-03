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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587451917.html
Ученые назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом
Ученые назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом
Ученые выяснили, что заболевшие члены семьи являются самым частым источником заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:10
2020-12-03T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хунань
здоровье - общество
китай
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что заболевшие члены семьи являются самым частым источником заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.Специалисты из Китая проанализировали данные о 1178 пациентах и 15 648 их близких контактах в провинции Хунань, чтобы выявить наиболее распространенные пути передачи инфекции. Выяснилось, что риск заражения COVID-19 увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных взаимодействий.Так, реже всего люди заражались в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры, далее следовали общественный транспорт и заведения общественного питания. Вероятность передачи вируса значительно возрастала при общении с широким кругом родственников и была самой высокой при проживании с заболевшим членом семьи.Также ученые пришли к выводу, что каждый дополнительный день дома с заразившимся увеличивает риск передачи на десять процентов.При этом отмечается, что в рамках исследования рассматривались данные о заражении в разных местах и с разным количеством контактов, но в условиях введенного локдауна, когда члены одной семьи вынуждены были проводить больше времени вместе из-за самоизоляции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, хунань, здоровье - общество, китай

Ученые назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом

09:10 03.12.2020 (обновлено: 11:03 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что заболевшие члены семьи являются самым частым источником заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.
Специалисты из Китая проанализировали данные о 1178 пациентах и 15 648 их близких контактах в провинции Хунань, чтобы выявить наиболее распространенные пути передачи инфекции. Выяснилось, что риск заражения COVID-19 увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных взаимодействий.
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Так, реже всего люди заражались в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры, далее следовали общественный транспорт и заведения общественного питания. Вероятность передачи вируса значительно возрастала при общении с широким кругом родственников и была самой высокой при проживании с заболевшим членом семьи.
Также ученые пришли к выводу, что каждый дополнительный день дома с заразившимся увеличивает риск передачи на десять процентов.
При этом отмечается, что в рамках исследования рассматривались данные о заражении в разных местах и с разным количеством контактов, но в условиях введенного локдауна, когда члены одной семьи вынуждены были проводить больше времени вместе из-за самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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