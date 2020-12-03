https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587451150.html

В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

Еще 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили от коронавируса почти 472 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по контролю... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:03

2020-12-03T09:03

2020-12-03T09:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еще 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили от коронавируса почти 472 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 6849 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 471 833", - говорится в сообщении.В штабе напомнили, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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