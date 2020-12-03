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Липецкая область
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В Липецкой области стартовали десятые молодежные Дельфийские игры
В Липецкой области стартовали десятые молодежные Дельфийские игры
Юбилейные десятые молодежные Дельфийские игры "Старт надежды" начались в Липецкой области, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:51
2020-12-03T17:51
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости. Юбилейные десятые молодежные Дельфийские игры "Старт надежды" начались в Липецкой области, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Он добавил, что несмотря на дистанционный формат мероприятия, заявку на участие в нем подали более тысячи юных музыкантов, танцоров и вокалистов.Молодежные Дельфийские игры - 2020 проходят под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс включает 26 номинаций по таким направлениям, как "Эстрадное пение", "Изобразительное искусство", "Академическое пение", "Фортепиано", "Народное пение". В составе конкурсной комиссии - профессиональные музыканты и певцы, актеры и режиссеры, модельеры и повара, педагоги и цирковые артисты - всего 78 человек. Лучших исполнителей они рекомендуют для участия в гала-концерте всероссийских Дельфийских игр, который также в этом году пройдёт онлайн.
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игорь артамонов

В Липецкой области стартовали десятые молодежные Дельфийские игры

17:51 03.12.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиДельфийские игры в Липецкой области
Дельфийские игры в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости. Юбилейные десятые молодежные Дельфийские игры "Старт надежды" начались в Липецкой области, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Он добавил, что несмотря на дистанционный формат мероприятия, заявку на участие в нем подали более тысячи юных музыкантов, танцоров и вокалистов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Молодежные Дельфийские игры - 2020 проходят под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс включает 26 номинаций по таким направлениям, как "Эстрадное пение", "Изобразительное искусство", "Академическое пение", "Фортепиано", "Народное пение". В составе конкурсной комиссии - профессиональные музыканты и певцы, актеры и режиссеры, модельеры и повара, педагоги и цирковые артисты - всего 78 человек. Лучших исполнителей они рекомендуют для участия в гала-концерте всероссийских Дельфийских игр, который также в этом году пройдёт онлайн.
"Такие творческие конкурсы необходимы для поддержки молодых дарований, развития и сохранения культурного наследия России, популяризации искусства",- отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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