https://ria.ru/20201203/konkurs-1587548560.html

В Липецкой области стартовали десятые молодежные Дельфийские игры

В Липецкой области стартовали десятые молодежные Дельфийские игры

Юбилейные десятые молодежные Дельфийские игры "Старт надежды" начались в Липецкой области, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:51

2020-12-03T17:51

2020-12-03T17:51

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553101_0:95:1000:658_1400x0_80_0_0_28941a101785145ea2cc7b35ec49d6c6.jpg

ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости. Юбилейные десятые молодежные Дельфийские игры "Старт надежды" начались в Липецкой области, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Он добавил, что несмотря на дистанционный формат мероприятия, заявку на участие в нем подали более тысячи юных музыкантов, танцоров и вокалистов.Молодежные Дельфийские игры - 2020 проходят под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс включает 26 номинаций по таким направлениям, как "Эстрадное пение", "Изобразительное искусство", "Академическое пение", "Фортепиано", "Народное пение". В составе конкурсной комиссии - профессиональные музыканты и певцы, актеры и режиссеры, модельеры и повара, педагоги и цирковые артисты - всего 78 человек. Лучших исполнителей они рекомендуют для участия в гала-концерте всероссийских Дельфийских игр, который также в этом году пройдёт онлайн.

https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587507574.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов