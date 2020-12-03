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В центре Кишинева завершился митинг с призывом к отставке правительства
В центре Кишинева завершился митинг с призывом к отставке правительства
Акция протеста против урезания полномочий президента Молдавии завершился в центре Кишинева, перед этим депутаты успели обратиться к народу с предложением... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:30
2020-12-03T14:30
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Акция протеста против урезания полномочий президента Молдавии завершился в центре Кишинева, перед этим депутаты успели обратиться к народу с предложением добиваться уличными акциями отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости.Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства. Люди, желающие поддержать Санду, с 10.00 (11.00 мск) вышли на акцию протеста."Премьер Ион Кику сам не откажется от власти, но в парламенте на сегодняшний день нет 51 депутата, чтобы отправить в отставку правительство. Это значит, что у нас есть всего один вариант – требовать отставки правительства на улицах, вместе с президентом мы победим, но борьба только начинается", - заявил со сцены депутат из партии "Действие и солидарность" Дан Перчун.По его мнению, правительство вспоминает о жителях страны только перед выборами, поэтому должно уйти в отставку. Также депутаты от оппозиции заявили, что продолжат блокировать работу парламента до тех пор, пока запланированное на четверг заседание не будет отменено.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587497399.html
https://ria.ru/20201203/sandu-1587491256.html
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

В центре Кишинева завершился митинг с призывом к отставке правительства

14:30 03.12.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе
Участники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Акция протеста против урезания полномочий президента Молдавии завершился в центре Кишинева, перед этим депутаты успели обратиться к народу с предложением добиваться уличными акциями отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства. Люди, желающие поддержать Санду, с 10.00 (11.00 мск) вышли на акцию протеста.
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"Премьер Ион Кику сам не откажется от власти, но в парламенте на сегодняшний день нет 51 депутата, чтобы отправить в отставку правительство. Это значит, что у нас есть всего один вариант – требовать отставки правительства на улицах, вместе с президентом мы победим, но борьба только начинается", - заявил со сцены депутат из партии "Действие и солидарность" Дан Перчун.
По его мнению, правительство вспоминает о жителях страны только перед выборами, поэтому должно уйти в отставку. Также депутаты от оппозиции заявили, что продолжат блокировать работу парламента до тех пор, пока запланированное на четверг заседание не будет отменено.
"В связи с тем, что у нас сегодня пандемия, а на улицах холодно, риск заразиться очень велик, поэтому мы объявляем сегодняшний митинг закрытым. Просим всех внимательно следить за сообщениями избранного президента Майи Санду, которая сообщит о наших дальнейших действиях", - заявил один из организаторов.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
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