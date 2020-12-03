https://ria.ru/20201203/kinematografiya-1587538511.html
Продюсер из РФ рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере кинематографии
Продюсер из РФ рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере кинематографии
В Поднебесной растет спрос на российских мастеров кино, рассказал в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" представитель кинокомпании "Русская Фильм... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:39
2020-12-03T16:39
2020-12-03T16:39
россия-китай: главное
россия
китай
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МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Поднебесной растет спрос на российских мастеров кино, рассказал в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" представитель кинокомпании "Русская Фильм Группа" в Китае Сергей Богачев.По его словам, себестоимость производства кинофильмов в Китае в несколько раз выше, чем в России. "У нас разный подход к съемкам. В России один подход и методы работы, а в Китае другой. Очень важную роль играют затраты. В России делают дешевле, это не значит, что они делают плохо. Там работают очень хорошо. В России многие компании заказы принимают для китайских компаний. В этом идет позитивное развитие. Потому что специалистов в России очень много высокого уровня".Он признался, что большие затраты – одна из главных причин кассового провала "Тайна печати дракона" совместного производства корпорации "Русская Фильм Группа" и China Film Group Corporation. В фильме снялись всемирно известные актеры: Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, но кассовые сборы оказались очень низкими. "Это наша первая работа с Китаем. Несмотря на то, что у этого фильма не было большого успеха, мы все же верим и знаем, как дальше можем эффективно работать с китайскими партнерами", - отметил российский кинопродюсер.По его словам, совместные проекты делать непросто, особенно если это фильм-историческая драма: аудитория другой страны может просто не понять. Зато большой потенциал у совместных проектов в жанрах фантастики и боевика, а также в сфере мультипликации.Богачев уверен, что через кино народы Китая и России могут больше узнать друг о друге, это – мягкая сила двусторонних отношений."В будущем мы намерены совместно с китайскими партнерами работать над созданием онлайн-игр. Русская онлайн-игра "Мир танков" очень популярна среди китайской молодежи. У этой сферы большой потенциал", - уверен российский продюсер.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, китай
МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Поднебесной растет спрос на российских мастеров кино, рассказал в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" представитель кинокомпании "Русская Фильм Группа" в Китае Сергей Богачев.
"Сейчас очень многие китайские компании, занимающиеся производством фильмов, ищут в России художников, которые делают костюмы, декорации, компьютерную графику", - отметил он.
По его словам, себестоимость производства кинофильмов в Китае в несколько раз выше, чем в России. "У нас разный подход к съемкам. В России один подход и методы работы, а в Китае другой. Очень важную роль играют затраты. В России делают дешевле, это не значит, что они делают плохо. Там работают очень хорошо. В России многие компании заказы принимают для китайских компаний. В этом идет позитивное развитие. Потому что специалистов в России очень много высокого уровня".
Он признался, что большие затраты – одна из главных причин кассового провала "Тайна печати дракона" совместного производства корпорации "Русская Фильм Группа" и China Film Group Corporation. В фильме снялись всемирно известные актеры: Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, но кассовые сборы оказались очень низкими. "Это наша первая работа с Китаем. Несмотря на то, что у этого фильма не было большого успеха, мы все же верим и знаем, как дальше можем эффективно работать с китайскими партнерами", - отметил российский кинопродюсер.
По его словам, совместные проекты делать непросто, особенно если это фильм-историческая драма: аудитория другой страны может просто не понять. Зато большой потенциал у совместных проектов в жанрах фантастики и боевика, а также в сфере мультипликации.
Богачев уверен, что через кино народы Китая и России могут больше узнать друг о друге, это – мягкая сила двусторонних отношений.
"Каждый год проходит неделя российского кино в Китае или неделя китайского кино в России. Это дало толчок сотрудничеству в области кино между двумя странами, все больше и больше людей вовлечено в него. Это позволит создать новые рабочие места", - говорит собеседник информслужбы.
"В будущем мы намерены совместно с китайскими партнерами работать над созданием онлайн-игр. Русская онлайн-игра "Мир танков" очень популярна среди китайской молодежи. У этой сферы большой потенциал", - уверен российский продюсер.